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31 de octubre de 2026 - 09:39
Jujuy.

Río Blanco: gauchos peregrinan a caballo en honor a la Virgen

Agrupaciones gauchas, centros tradicionalistas y familias jujeñas participaron de la peregrinación en honor a la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Gauchosperegrinaron a caballo hasta el Santuario de Río Blanco

Gauchos peregrinaron a caballo hasta el Santuario de Río Blanco

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La jornada reunió la devoción religiosa y las tradiciones gauchas en una celebración que forma parte de la identidad cultural de la provincia. La peregrinación tuvo como punto de partida la Iglesia Catedral de San Salvador de Jujuy, desde donde los participantes emprendieron el recorrido hacia el Santuario de Río Blanco, ubicado en el departamento Palpalá.

Gauchos peregrinaron a caballo hasta el Santuario de Río Blanco

Gauchos peregrinaron a caballo hasta el Santuario de Río Blanco

Gauchos peregrinaron a caballo hasta el Santuario de Río Blanco

Gauchos peregrinaron a caballo hasta el Santuario de Río Blanco

Los gauchos peregrinaron desde la Catedral hasta Río Blanco

La jornada comenzó con la concentración de los peregrinos en la Iglesia Catedral, donde se reunieron representantes de distintas agrupaciones gauchas y centros tradicionalistas para iniciar el trayecto a caballo.

La actividad también contó con la participación de paisanas, integrantes de ballets folclóricos y familias que acompañaron esta expresión de fe en honor a la patrona provincial. A lo largo del recorrido, los participantes mantuvieron viva una tradición que combina las costumbres del campo jujeño con la devoción hacia la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya.

Ani Arjona de Corazón de Coplas, dijo que la marcha tiene “un significado muy importante para nosotros, porque sale de nuestro corazón, de nuestra alma. Seguir y continuar con nuestras tradiciones y llevarlo en el pecho bien en alto dondequiera que estemos”.

“Corazón de Copla va este llevando por todo el mundo su voz, sus tradiciones, todas las cuestiones ancestrales, costumbres y tradiciones. El semillero hay que estar y hay que acompañar. Y con la bendición de la Virgen, hoy que estamos más que nunca para todo el mundo”, cerro.

Ricardo Juárez de la Asociación Gaucha Jujeña aseguró que “esto sería renovar los votos hacia nuestra madre, que es nuestra Señora del Rosario, y bueno, y a la vez fortalecer la fe y bueno, y el bienestar para todos los gauchos. Y a la vez fortaleciendo y trayendo más esperanza. A la Virgen se le pide más que nada salud y prosperidad para todos”.

Gauchos peregrinaron a caballo hasta el Santuario de Río Blanco

Gauchos peregrinaron a caballo hasta el Santuario de Río Blanco

Una celebración para renovar la fe y las promesas

La peregrinación a caballo es una de las manifestaciones religiosas que permiten a los fieles expresar su agradecimiento a la Virgen, renovar promesas y mantener las tradiciones transmitidas de generación en generación.

Para las agrupaciones gauchas, esta actividad también representa una oportunidad de reafirmar su identidad cultural y compartir con la comunidad las costumbres que forman parte de la historia de Jujuy. La presencia de familias, paisanas y representantes del ámbito tradicionalista reflejó el vínculo entre la religiosidad popular y las expresiones culturales de la provincia.

Gauchos peregrinaron a caballo hasta el Santuario de Río Blanco

Gauchos peregrinaron a caballo hasta el Santuario de Río Blanco

La peregrinación culminó con una misa en el Santuario

El recorrido tuvo como destino el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paypaya, donde estaba prevista la celebración de una misa. Bajo el lema de caminar unidos por la fe y la tradición, la jornada permitió reunir a la comunidad en torno a la devoción mariana y las costumbres gauchas.

La peregrinación a caballo volvió a poner de manifiesto la importancia de estas celebraciones para la comunidad jujeña, en las que la fe, la cultura y las tradiciones se encuentran para rendir homenaje a la patrona de la provincia.

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