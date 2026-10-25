Miles de jóvenes participaron de la misa en Río Blanco

Miles de jóvenes de distintos puntos de Jujuy participaron de la misa por el Domingo de los Jóvenes en el Santuario de la Virgen de Río Blanco , en una jornada atravesada por la lluvia y el frío. A pesar de las condiciones climáticas, los fieles se acercaron para rendir homenaje a la patrona de la provincia y participar de una de las celebraciones centrales del calendario religioso de octubre.

La ceremonia fue presidida por el obispo de Jujuy, César Daniel Fernández , quien dedicó parte de su homilía a reflexionar sobre el amor de Dios, el acompañamiento de la Virgen María y el valor de la vida. Durante su mensaje, alentó a los jóvenes a enfrentar los problemas sin perder de vista sus capacidades y la posibilidad de hacer el bien.

Al comenzar su homilía, Fernández destacó la presencia de jóvenes provenientes de distintos lugares de la provincia y señaló que la celebración forma parte del cierre de las honras a la Virgen patrona durante octubre.

“Desde tantos lugares de Jujuy acuden hoy los jóvenes para coronar este mes de octubre. Con ellos cerramos las honras a nuestra Virgen patrona”, expresó el obispo, quien vinculó la misa con la devoción al Inmaculado Corazón de María.

En ese sentido, sostuvo que el corazón de la Virgen representa un lugar de amparo para los creyentes. “En el corazón de María estamos cobijados todos”, afirmó, al describir a la madre de Jesús como una figura que acompaña a las personas desde el cielo y guía sus pasos para ayudarlas a crecer en la fe y en el amor de Dios.

“Estamos vivos porque Dios nos ama”

Otro de los ejes centrales del mensaje estuvo relacionado con el valor de cada persona y el sentido de la vida. El obispo invitó a los presentes a reconocer que la existencia es un regalo y que cada ser humano tiene un valor propio.

“Nunca dudemos que nuestra vida tiene un solo sentido, estamos vivos porque Dios nos ama”, manifestó Fernández. También remarcó que, desde la perspectiva cristiana, cada persona es valiosa porque fue creada por Dios, recibió su Espíritu y cuenta con la promesa de una vida eterna.

El religioso sostuvo que esa convicción debe servir como fundamento para transitar las distintas etapas de la vida y fortalecer la relación con Dios. Su mensaje estuvo dirigido especialmente a los jóvenes que se acercaron al santuario para compartir la celebración, incluso en medio de las dificultades que presentó el clima.

Un llamado a no rendirse ante las dificultades

Hacia el cierre de su reflexión, Fernández alentó a los jóvenes a no dejarse vencer por los problemas y a reconocer que tienen la capacidad de asumir grandes desafíos. Su mensaje puso el foco en la importancia de actuar con compromiso, solidaridad y generosidad.

“No se achiquen con la vida, los problemas, las dificultades. Están llamados a cosas grandes”, expresó. A continuación, los invitó a buscar la santidad en la vida cotidiana, haciendo el bien y poniendo sus cualidades al servicio de otras personas.