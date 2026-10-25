en vivo Política. Minuto a minuto del balotaje en Brasil: Lula Da Silva y Flávio Bolsonaro definen al próximo presidente

Lula Da Silva y Flávio Bolsonaro se enfrentarán en la segunda vuelta, luego de que ninguno lograra superar el 50% de los votos válidos en la primera rueda en las elecciones de Brasil. Seguí el minuto a minuto.