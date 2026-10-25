domingo 25 de octubre de 2026
25 de octubre de 2026 - 08:37
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Minuto a minuto del balotaje en Brasil: Lula Da Silva y Flávio Bolsonaro definen al próximo presidente

Lula Da Silva y Flávio Bolsonaro se enfrentarán en la segunda vuelta, luego de que ninguno lograra superar el 50% de los votos válidos en la primera rueda en las elecciones de Brasil. Seguí el minuto a minuto.

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Ramiro Menacho Federico Franco
Por Ramiro Menacho Federico Franco
Flávio Bolsonaro Lula Da Silva

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Brasil volverá a las urnas el domingo 25 de octubre para definir quién será el próximo presidente del país. La segunda vuelta enfrentará al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y al senador Flávio Bolsonaro, luego de que ninguno de los candidatos alcanzara la mayoría necesaria para ganar en la primera vuelta. Seguí el minuto a minuto de las elecciones en Brasil.

Resultados de voto en el exterior

Los primeros resultados del voto brasileño en el exterior mostraron ventajas divididas entre los candidatos. Luiz Inácio Lula da Silva se impuso en Nueva Zelanda, Corea del Sur, China, Singapur y Australia, mientras que Flávio Bolsonaro obtuvo más votos en Japón, Malasia, Filipinas y Tailandia. La mayor diferencia se registró en Japón, donde el candidato del Partido Liberal consiguió 28.538 votos frente a los 7.098 de Lula.

El voto de Lula da Silva

El presidente brasileño y candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, votó en São Bernardo do Campo, acompañado por la primera dama, Rosângela da Silva, el vicepresidente Geraldo Alckmin y dirigentes políticos. “Estoy acá por el pueblo brasileño”, afirmó. Además, calificó la jornada como un “día sagrado” y lanzó críticas contra su rival, Flávio Bolsonaro, a quien acusó de estar “descalificado” para la disputa electoral.

El voto de Lula da Silva en San Pablo (REUTERS/Amanda Perobelli).

El voto de Lula da Silva en San Pablo (REUTERS/Amanda Perobelli).

El voto de Flávio Bolsonaro

El senador y candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, votó acompañado por su esposa. Tras emitir su sufragio, llamó a los brasileños a participar de las elecciones y afirmó: “Llegó la hora del cambio, Brasil no aguanta más”. Además, sostuvo que la esperanza se convirtió en miedo por la inseguridad y las dificultades económicas, y pidió que la ciudadanía concurra a votar “llueva o haga sol”.

El voto de Flávio Bolsonaro en Río de Janeiro (REUTERS/Agustin Marcarian)

El voto de Flávio Bolsonaro en Río de Janeiro (REUTERS/Agustin Marcarian)

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Abrieron los comicios

Más de 158 millones de ciudadanos brasileños podrán participar este domingo de la segunda vuelta electoral, que enfrenta a Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

La contienda estuvo atravesada por fuertes cruces, denuncias de corrupción y visiones contrapuestas sobre el futuro del país. Los centros de votación abrieron a las 8 y recibirán electores hasta las 17, según el horario de Brasilia. Las autoridades prevén publicar los primeros datos oficiales poco después del cierre de los comicios, al igual que en la primera vuelta, realizada el 4 de octubre.

A qué hora se votará en el balotaje en Brasil entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

Las mesas de votación del balotaje estarán habilitadas de 8 a 17, hora de Brasilia. El TSE estableció un horario unificado para todo el país y también fijó esa referencia para la divulgación de los resultados.

Una vez cerradas las urnas, comenzará el proceso de totalización de los votos. El organismo electoral permite seguir el escrutinio a través de su portal y de la aplicación oficial de resultados.

¿Qué necesitan Lula y Flávio Bolsonaro para ganar el balotaje?

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro necesitarán obtener la mayoría de los votos válidos en la segunda vuelta del 25 de octubre para quedarse con la Presidencia de Brasil. A diferencia de la primera rueda, en el balotaje solo compiten los dos candidatos más votados, por lo que será elegido quien obtenga más del 50% de los votos válidos.

Lula Da Silva y Flávio Bolsonaro cerraron sus campañas antes del balotaje

El presidente brasileño recorrió las calles de Copacabana, en Río de Janeiro, a bordo de un micro. Desde allí saludó a sus seguidores, mientras banderas rojas y carteles con el número 13 marcaron la movilización del Partido de los Trabajadores.

Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal, eligió otro escenario para su última actividad. Su cierre se desarrolló en las playas de Barra da Tijuca, también en Río de Janeiro, luego de una visita previa a Belo Horizonte.

Debate antes de las elecciones 2026

Los dos candidatos llegan al balotaje después de enfrentarse el viernes en el último debate presidencial. Durante ese cruce, la economía ocupó un lugar central y también aparecieron referencias a la Argentina y al gobierno de Javier Milei.

Lula cuestionó el modelo económico defendido por su rival y comparó algunas de sus propuestas con las políticas aplicadas en Argentina. Bolsonaro respondió con una defensa de Milei y cuestionó los gobiernos de izquierda en la región.

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