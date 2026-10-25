Minuto a minuto del balotaje en Brasil: Lula Da Silva y Flávio Bolsonaro definen al próximo presidente

Brasil volverá a las urnas el domingo 25 de octubre para definir quién será el próximo presidente del país. La segunda vuelta enfrentará al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y al senador Flávio Bolsonaro, luego de que ninguno de los candidatos alcanzara la mayoría necesaria para ganar en la primera vuelta. Seguí el minuto a minuto de las elecciones en Brasil.
Resultados de voto en el exterior
Los primeros resultados del voto brasileño en el exterior mostraron ventajas divididas entre los candidatos. Luiz Inácio Lula da Silva se impuso en Nueva Zelanda, Corea del Sur, China, Singapur y Australia, mientras que Flávio Bolsonaro obtuvo más votos en Japón, Malasia, Filipinas y Tailandia. La mayor diferencia se registró en Japón, donde el candidato del Partido Liberal consiguió 28.538 votos frente a los 7.098 de Lula.