Brasil acusó a Javier Milei de interferir en el balotaje con "ofensas" y "mentiras"

El Gobierno de Brasil acusó al presidente Javier Milei de intentar interferir en el proceso electoral del país vecino , luego de sus nuevas críticas contra Luiz Inácio Lula da Silva y de haber puesto en duda la transparencia del balotaje previsto para el próximo domingo 25 de octubre.

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La Cancillería brasileña calificó las expresiones del mandatario argentino como una “inaceptable tentativa de injerencia externa” y salió en defensa del sistema electoral de ese país.

El conflicto se produjo después de que Milei publicara un mensaje en X en respaldo a Flávio Bolsonaro, candidato que enfrentará a Lula en la segunda vuelta. “Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección. Zurdo ladrón”, escribió el Presidente argentino.

Este 25 de octubre, Brasil irá a las urnas para definir la presidencia entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

Brasil rechazó las declaraciones de Javier Milei

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil cuestionó tanto las críticas contra Lula como las sospechas expresadas sobre el Poder Judicial y el sistema electrónico de votación.

Según la Cancillería brasileña, Milei “reitera mentiras difundidas por quienes perdieron las elecciones y protagonizaron el fallido golpe militar de hace cuatro años”.

Además, el gobierno de Lula remarcó que la definición electoral corresponde únicamente a los ciudadanos brasileños.

“La decisión sobre el futuro de Brasil corresponde exclusivamente al pueblo brasileño, que se expresará libremente en las urnas, sin ningún tipo de injerencia externa, el domingo 25”, sostuvo el comunicado.

Milei respaldó a Flávio Bolsonaro

Las declaraciones del mandatario argentino se conocieron a cinco días del balotaje. Milei respaldó abiertamente a Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

LOS PROGRES MACHIRULOS...Después andan acusan de misóginos a todos sus oponentes... se les está cayendo la careta a estos delincuentes...Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección... zurdo ladrón.VLLC! — Javier Milei (@JMilei) October 20, 2026

En otra publicación, el jefe de Estado argentino también cuestionó a Lula por declaraciones vinculadas a las tareas domésticas y volvió a utilizar fuertes descalificaciones.

“LOS PROGRES MACHIRULOS… Después andan acusando de misóginos a todos sus oponentes… se les está cayendo la careta a estos delincuentes…”, escribió Milei.

En la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos, mientras que Lula alcanzó el 45,16%, según los datos consignados en la información difundida.