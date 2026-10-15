Brasil aprobó una reducción de la jornada laboral y estableció una semana de cinco días

Lula da Silva celebró la aprobaciópn de la reducción de la jornada laboral en Brasil.

El Parlamento de Brasil aprobó este miércoles una modificación central para el ámbito de trabajo, que contempla acortar la jornada laboral de 44 a 40 horas y establecer un segundo día de descanso pago para los trabajadores. La iniciativa, promovida por el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva , busca darle impulso a su campaña electoral.

Mundo. Lula Da Silva exhibió una remera de Malvinas en el cierre de campaña en Brasil

Solo faltan 10 días para la segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre, en la que se enfrentará al dirigente de ultraderecha Flávio Bolsonaro.

El proyecto, impulsado por el Gobierno desde hace varios meses , obtuvo un respaldo contundente en el Senado, donde fue aprobado por 75 votos afirmativos frente a uno negativo. De esta manera, concluyó su recorrido parlamentario, luego de haber conseguido la aprobación de la Cámara de Diputados en mayo.

El senador Omar Aziz, encargado de presentar el proyecto en la Cámara alta , definió la medida como “la mayor conquista de los trabajadores brasileños” desde la sanción de la Constitución de 1988.

Luego de la aprobación, legisladores celebraron la iniciativa con cánticos en respaldo a Lula. El mandatario también expresó su satisfacción a través de las redes sociales y aseguró: “Estoy seguro de que un logro como este jamás será revocado, porque no fue una victoria burocrática, sino que surgió de las calles y del anhelo histórico de los trabajadores”, manifestó el exdirigente sindical.

La reforma laboral se instaló entre los principales reclamos de las multitudinarias marchas que se realizaron recientemente para respaldar la continuidad de Lula en el poder. El mandatario intenta acortar la distancia que lo separa de Flávio Bolsonaro, hijo del exjefe de Estado Jair Bolsonaro.

Por su parte, el titular del Senado, Davi Alcolumbre, resaltó los beneficios que tendrá la iniciativa para “millones de personas de diferentes realidades del país”.

De acuerdo con las organizaciones sindicales, alrededor de 22 millones de empleados pasarán a trabajar menos horas, en respuesta a una demanda histórica de los sectores populares.

Distintas entidades empresariales manifestaron su rechazo a la disminución de las horas laborales. Entre ellas, la Federación de Comercio de San Pablo, que estima que el valor de cada hora de trabajo podría aumentar un 22 % y alerta sobre el riesgo de que se pierdan hasta 1,2 millones de empleos.

Flávio Bolsonaro cambió su voto tras las protestas en Brasil

En el marco de la campaña electoral, Flávio Bolsonaro presentó una propuesta de ajuste basada en las medidas impulsadas por Javier Milei, mientras que el bloque conservador promovía que la cantidad de horas trabajadas por semana se acordara de manera individual. Pese a que inicialmente había tildado la iniciativa de “oportunista”, Flávio Bolsonaro finalmente respaldó la reforma con su voto.

Lula da Silva y Flavio Bolsonaro son los principales candidatos a presidente de Brasil (Imagen: Clarín).

“Estoy recorriendo Brasil, la mayoría de los trabajadores quieren el fin del 6x1, así que voy a votar a favor del fin del 6x1”, afirmó el martes, luego de las protestas que tuvieron lugar en distintas ciudades.

Lula no dejó pasar el cambio de postura de su rival y volvió a cuestionarlo públicamente. “Nuestros adversarios decidieron ayer que van a votar a favor. Quieren votar por oportunismo electoral”, sostuvo el presidente en un video difundido antes de que se aprobara la iniciativa.

En los comicios de primera vuelta del 4 de octubre, el actual mandatario reunió el 45 % de los sufragios, frente al 47 % alcanzado por Bolsonaro. De acuerdo con su entorno, Lula apuesta a que la aprobación de la reforma laboral le permita acortar distancias en el tramo final de la campaña.

Un sondeo de Quaest, difundido este miércoles, reflejó una disputa ajustada entre ambos candidatos: Bolsonaro obtuvo el 46 % de las preferencias y Lula, el 44 %. La medición contempla un margen de error de dos puntos porcentuales.

La aplicación será gradual y apunta a los sectores populares de Brasil

La modificación tendrá un impacto particular en los sectores de menores ingresos, que históricamente constituyen una parte importante del electorado de Lula. En Brasil, millones de trabajadores cumplen actualmente con el esquema conocido como “6x1”, que implica trabajar seis jornadas consecutivas y contar con un solo día de descanso.

Lula da Silva redobló la tensión bilateral con Javier Milei.

La reducción horaria se aplicará por etapas y no implicará recortes salariales. En los primeros doce meses de adaptación, el tope de trabajo semanal quedará establecido en 42 horas; una vez finalizada esa fase, pasará a ser de 40.

En paralelo, durante la campaña electoral, Flávio Bolsonaro presentó un programa de ajuste inspirado en las políticas de Javier Milei, mientras que los legisladores conservadores defendían que la cantidad de horas laborales semanales pudiera pactarse individualmente.