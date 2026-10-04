Javier Milei felicitó a Flávio Bolsonaro: "Histórica elección ante el comunista de Lula"

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Javier Milei celebró el desempeño del candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, quien avanzó al balotaje frente al actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva . El TSE confirmó que ambos competirán en la segunda vuelta del 25 de octubre .

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“ La Libertad Avanza en Brasil. Felicitaciones, querido amigo Flávio Bolsonaro, por esta histórica elección ante el comunista de Lula ”, escribió el mandatario argentino.

Milei también planteó su expectativa de fortalecer el vínculo entre Argentina y Brasil y aseguró que existen oportunidades para avanzar en distintos ámbitos.

“ El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad. Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos ”, expresó.

En ese sentido, agregó: “Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas”.

El mensaje del Presidente terminó con una de sus consignas habituales: “VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!”.

Flávio Bolsonaro y Lula definirán la elección

Flávio Bolsonaro y Lula da Silva quedaron como los dos candidatos más votados de la primera vuelta y volverán a enfrentarse el 25 de octubre, fecha establecida por el calendario electoral brasileño para el balotaje.

Milei había expresado públicamente su respaldo a Flávio Bolsonaro durante la campaña y participó meses atrás del lanzamiento de su candidatura presidencial en Brasil.