Javier Milei participó este miércoles de manera virtual del 62° Coloquio de IDEA , que se desarrolla en Mar del Plata, y defendió el rumbo económico de su gestión. Desde París, donde encabeza la segunda edición de la Argentina Week, el mandatario ratificó su intención de continuar con las reformas estructurales y pidió “paciencia” para consolidar el crecimiento.

Política. Javier Milei se reunió con Marco Rubio en Nueva York y reforzó el vínculo con Estados Unidos

El encuentro reúne a más de 1.000 empresarios, dirigentes políticos, especialistas y referentes de distintos sectores , con una agenda centrada en las condiciones necesarias para sostener el crecimiento de Argentina durante los próximos 20 años. Agencia Noticias Argentinas

Durante su exposición, el Presidente sostuvo que uno de los principales factores para consolidar el crecimiento es comprender que los resultados económicos no son inmediatos. “Lo primero que hay que tener es paciencia” , afirmó Milei. Y agregó: “Los procesos de crecimiento no son instantáneos . Esa es mi especialización en economía. Los procesos de crecimiento demandan mucho tiempo”.

En ese sentido, planteó que la convergencia de Argentina “en condiciones normales” con países como Estados Unidos podría demandar entre 30 y 40 años. “Pero eso requiere un trabajo duro, sistemático, disciplina”, sostuvo.

Javier Milei ratificó las reformas y habló del crecimiento de Argentina

El mandatario también señaló que existen posibilidades de acelerar ese proceso y defendió las medidas implementadas por su administración. En ese marco, cuestionó a sus adversarios políticos y afirmó: “Existen chances para acelerarlo y nosotros lo estamos haciendo, a pesar de lo duro que puede ser la transición y la coyuntura frente a los que tenemos en frente, que son unos energúmenos que tratan de romper todo y no tienen ningún problema en hacerlo”.

“Exterminar la inflación”, otro de los ejes del discurso

Milei también puso el foco en la evolución de la inflación durante las últimas administraciones y planteó como uno de los objetivos centrales de su gobierno la reducción sostenida del aumento de precios.

En un repaso de los distintos períodos presidenciales, mencionó los niveles de inflación con los que, según sus estimaciones, terminaron los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández. “Nosotros hemos erradicado la inflación en un 90%, ese es el camino”, afirmó.

A partir de ese diagnóstico, sostuvo que la discusión económica actual está vinculada con la velocidad a la que puede continuar bajando la inflación y con el ritmo de crecimiento de la economía. “La discusión hoy es a qué velocidad va a bajar la inflación, a cuánto vamos a poder crecer y eso va a tener impacto en cómo mejoran los salarios y cae la pobreza”, señaló.

La proyección de crecimiento y el pedido de tiempo

El Presidente también destacó las cifras de crecimiento que atribuyó a su gestión y sostuvo que Argentina podría registrar un ritmo superior al de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Además, afirmó que, de acuerdo con estimaciones del Fondo Monetario Internacional, Argentina estará entre los países que más crecerán en el mundo.

En ese contexto, volvió a pedir tiempo a los empresarios para que el proceso de reformas pueda consolidarse. “Lo que hay que tener es paciencia y entender la naturaleza de las circunstancias que nos tocan vivir. Sumado a gente con vocación de destruirlo todo”, expresó.

La intervención de Milei se produjo mientras el Presidente desarrolla en París la Argentina Week, una agenda orientada a promover inversiones y oportunidades comerciales de Argentina en Francia. Todo Noticias

Milei habló del escenario electoral de 2027

Hacia el final de su exposición, el Presidente hizo referencia al próximo escenario electoral y planteó una contraposición entre dos modelos de país. “Los argentinos van a poder elegir entre el modelo de la prosperidad y el modelo de la decadencia”, sostuvo. En esa línea, agregó: “Los argentinos no se van a dejar engañar”.

La participación de Milei en el Coloquio de IDEA se dio de manera remota debido a su presencia en París. El encuentro empresarial continuará hasta este viernes en Mar del Plata, con debates sobre estabilidad, competitividad, educación, empleo, instituciones y crecimiento de largo plazo.