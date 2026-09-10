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10 de septiembre de 2026 - 16:10
País.

La inflación de agosto fue del 1,7% y acumula 21,3% en lo que va del año

El INDEC informó el dato correspondiente a agosto, que mostró una desaceleración frente al mes anterior. La inflación interanual quedó en 33,5%.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Imagen ilustrativa.

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La inflación de agosto fue del 1,7%, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor acumuló una suba del 21,3% en los primeros ocho meses de 2026, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,5%.

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El dato mensual mostró una desaceleración respecto de julio, cuando el índice había marcado 2,1%. Enero y febrero habían anotado 2,9%; marzo, 3,4%; abril, 2,6%; mayo, 2,1%; junio, 1,9%; julio, 2,1%; y agosto, 1,7%.

Vivienda encabezó los aumentos de agosto

La división que registró la mayor suba mensual fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un incremento del 2,8%. En segundo lugar quedó Educación, con 2,5%. También se ubicaron por encima del promedio Salud y Bienes y servicios varios, ambas con 2,4%; Comunicación, con 2,3%; y Bebidas alcohólicas y tabaco, con 2,1%.

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Alimentos y bebidas no alcohólicas, una de las divisiones de mayor peso dentro del índice, aumentó 1,7%. Según el organismo, fue además la categoría con mayor incidencia en la variación mensual en las regiones, impulsada principalmente por subas en verduras, tubérculos y legumbres, frutas, y pan y cereales.

En el otro extremo, Recreación y cultura no registró variación, con 0,0%, mientras que Prendas de vestir y calzado bajó 0,6% durante agosto.

Qué pasó en el Noroeste

En la región Noroeste, donde se encuentra Jujuy, la inflación mensual fue del 1,8%, una décima por encima del promedio nacional. En los primeros ocho meses del año, la región acumuló una suba del 22,3%, mientras que la variación interanual llegó al 34%.

A nivel nacional, los servicios aumentaron 2% en agosto, por encima del 1,4% registrado por los bienes. En el acumulado del año, los servicios avanzaron 27,1%, frente al 18,3% de los bienes.

Por categorías, los precios regulados subieron 2,2%, el IPC Núcleo avanzó 1,8% y los productos estacionales registraron una caída del 0,9%.

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