La inflación de agosto fue del 1,7% y acumula 21,3% en lo que va del año

La inflación de agosto fue del 1,7%, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor acumuló una suba del 21,3% en los primeros ocho meses de 2026, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,5%.
El dato mensual mostró una desaceleración respecto de julio, cuando el índice había marcado 2,1%. Enero y febrero habían anotado 2,9%; marzo, 3,4%; abril, 2,6%; mayo, 2,1%; junio, 1,9%; julio, 2,1%; y agosto, 1,7%.
Vivienda encabezó los aumentos de agosto
La división que registró la mayor suba mensual fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un incremento del 2,8%. En segundo lugar quedó Educación, con 2,5%. También se ubicaron por encima del promedio Salud y Bienes y servicios varios, ambas con 2,4%; Comunicación, con 2,3%; y Bebidas alcohólicas y tabaco, con 2,1%.
Alimentos y bebidas no alcohólicas, una de las divisiones de mayor peso dentro del índice, aumentó 1,7%. Según el organismo, fue además la categoría con mayor incidencia en la variación mensual en las regiones, impulsada principalmente por subas en verduras, tubérculos y legumbres, frutas, y pan y cereales.
En el otro extremo, Recreación y cultura no registró variación, con 0,0%, mientras que Prendas de vestir y calzado bajó 0,6% durante agosto.
Qué pasó en el Noroeste
En la región Noroeste, donde se encuentra Jujuy, la inflación mensual fue del 1,8%, una décima por encima del promedio nacional. En los primeros ocho meses del año, la región acumuló una suba del 22,3%, mientras que la variación interanual llegó al 34%.
A nivel nacional, los servicios aumentaron 2% en agosto, por encima del 1,4% registrado por los bienes. En el acumulado del año, los servicios avanzaron 27,1%, frente al 18,3% de los bienes.
Por categorías, los precios regulados subieron 2,2%, el IPC Núcleo avanzó 1,8% y los productos estacionales registraron una caída del 0,9%.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.