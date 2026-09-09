La hija de Luis Vadalá demandó a Moria Casán por la serie: cómo sigue la causa. 

La biopic de Moria Casán continúa generando polémica. Tras manifestar su indignación por la forma en que la serie retrató a su padre, la hija mayor de Luis Vadalá acudió este miércoles a la Justicia. Los detalles, en la nota.

La biopic de Moria Casán volvió a quedar en el centro de la polémica . Después de expresar su enojo por el modo en que fue representado Luis Vadalá , su hija mayor, Ingrid, llevó el reclamo a la Justicia este miércoles .

“Hoy hay una primera audiencia de mediación. Se va a realizar a las 16 por Zoom”, informó el periodista Juan Etchegoyen. Según el panelista, “podría estar la mismísima Moria Casán también” .

Según explicó Belén Escalera, abogada de Ingrid Vadalá, la demanda civil fue presentada “no solo contra Netflix” , sino también contra About Entertainment, la productora de la serie, y Ana María Casanova , nombre real de Moria Casán. De todos modos, la actriz no sería considerada responsable en esta instancia .

Según precisaron, Ingrid Vadalá reclama daño moral, una afectación a la memoria de su padre y el uso comercial no autorizado de su imagen. En paralelo, la familia manifestó su malestar por la representación de Vadalá en la serie y aseguró que “las escenas que se vieron son falsas”.

Qué dijo Ingrid sobre la serie de Moria Casán

A sus 47 años, la mujer lleva una vida alejada de los medios. Es licenciada en Recursos Humanos y madre de dos hijos, de 10 y 25 años. Aunque decidió no brindar entrevistas, hizo público su reclamo mediante un extenso mensaje que le envió a Ángel de Brito.

Ingrid reconoció que su vínculo con Luis Vadalá no siempre fue bueno y que tuvieron fuertes diferencias, pero cuestionó que la serie, según su mirada, distorsione la imagen de su padre y afecte su memoria.

“Todo lo que se muestra sinceramente resulta absurdo y vulgar. Mi papá no era una persona así, era un señor, un hombre educado y respetuoso. Sin embargo, han intentado mostrarlo como una persona grotesca, maleducada y/o carente de educación”, expresó la mujer.

Por otra parte, la hija de Vadalá criticó que la serie incluyera referencias a un supuesto consumo de drogas. “Si hubiese tenido un problema de consumo, eso es algo que forma parte de la privacidad de una persona”, afirmó Ingrid.

Ángel de Brito también recordó una polémica declaración que Luis Vadalá había realizado en vida, cuando afirmó que Moria Casán “lo metió en la cocaína”. Luego, el conductor de LAM (América) siguió leyendo en vivo el extenso mensaje que Ingrid le había enviado.

“Mi papá nunca ocultó que era un tipo de barrio y que trabajaba en su taller. La serie utilizó eso para menospreciarlo, y me parece una falta de respeto hacia cualquier trabajador común. No entiendo cuál fue el objetivo. Podría haber tenido mil defectos, pero era un señor”, sostuvo Ingrid.

“La realidad es que prácticamente todo lo que se ha mostrado carece de relación con lo que verdaderamente sucedió. Incluso el comienzo de la historia fue presentado de una manera que no se condice con la realidad. El final de esa relación tampoco fue como lo muestran”, afirmó.

Ingrid también destacó que conoció de primera mano la relación entre Luis Vadalá y Moria Casán. Tenía aproximadamente 12 años cuando comenzó el vínculo y 21 cuando terminó, por lo que sostiene que fue testigo de los acontecimientos que hoy aparecen reflejados en la serie.

“No me lo contó nadie, lo viví personalmente. Por eso sé realmente cómo fueron las cosas, quién era mi papá y cómo se comportaba”, sostuvo Ingrid. “Si realmente hubiera ocurrido aquello que se intenta insinuar, es decir, que mi papá se hubiera quedado con algo que no le correspondía, no habría atravesado las carencias económicas que tuvo después de la separación”, afirmó.

Ingrid cerró su mensaje con una fuerte reflexión sobre la imagen de su padre. “Me resulta muy doloroso e injusto que se distorsione la imagen de una persona que conocí muy bien, que fue muy diferente a lo que hoy intentan mostrar y que ya no está para poder defenderse”, manifestó.

Y concluyó: “De todo lo demás, se están encargando mis abogados y mañana entra la querella contra Netflix”.