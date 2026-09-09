La Copa Libertadores 2026 tiene su serie: así mostrará el torneo desde adentro.

El sábado pasado llegó de manera exclusiva a HBO Max “Conmebol Libertadores 2026: La Gloria Eterna” , una serie que marca el primer documental oficial centrado en la máxima competición de clubes del fútbol sudamericano. El proyecto fue desarrollado por Offline Sports junto con la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL).

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Está compuesto por 11 capítulos , en los que se repasa el desarrollo de la edición 2026 , desde el inicio de la fase de grupos hasta el partido decisivo de la Gran Final .

La particularidad de esta producción radica en que los equipos desarrollan los episodios de manera simultánea al avance del torneo . Esto significa que el material audiovisual es registrado, procesado y completado mientras la competencia continúa su curso. Además, desde los cuartos de final , los capítulos correspondientes a cada etapa estarán disponibles antes de que comience la instancia siguiente , siguiendo el ritmo de desarrollo de la Copa.

Al presentar la producción, Juan Emilio Roa , director comercial de la Conmebol , destacó el alcance que tendrá esta propuesta audiovisual y la posibilidad de mostrar aspectos de la competencia que habitualmente permanecen fuera de cámara.

“Esta serie representa un nuevo paso en nuestra forma de acercar la Conmebol Libertadores a millones de hinchas en todo el continente. Por primera vez, podremos mostrar desde adentro historias, emociones y momentos que habitualmente no llegan al público, acompañando además el desarrollo de la competencia prácticamente en tiempo real”, afirmó el dirigente.

"Que los aficinaodos puedan vivir la Gloria Eterna como nunca"

El directivo también remarcó el objetivo de la producción y el vínculo que busca generar entre los seguidores y quienes forman parte del torneo: “Queremos que los aficionados puedan vivir la Gloria Eterna como nunca antes, con un acceso único a sus equipos y protagonistas”.

La producción ofrece una mirada desde diferentes escenarios relacionados con los clubes y sus protagonistas, dentro y fuera de las canchas. El registro incluye momentos en vestuarios, túneles y entrenamientos, además de las concentraciones y los viajes de los equipos. A este contenido se suman entrevistas inéditas, material exclusivo, documentos de archivo y declaraciones de algunas de las grandes leyendas que forman parte de la historia del fútbol sudamericano.

La misma perspectiva fue planteada por Esteban Raffo, GVP, Streaming Sports & GTM de HBO Max, quien explicó cuál es la importancia que la plataforma le asigna a este tipo de contenidos: “Nuestro compromiso es consolidar a HBO Max como el hogar de las historias más relevantes para la audiencia latinoamericana, y el deporte ocupa un lugar central en esa ambición”.

Raffo también destacó la magnitud del proyecto y el desafío que implicó llevar adelante una producción de estas características en simultáneo con el torneo. “La Conmebol Libertadores es el torneo de clubes más importante de la región y su primera serie documental oficial merecía un tratamiento a la altura. Junto a Conmebol y Offline Sports logramos algo que no se había hecho antes: una serie con calidad cinematográfica que se produce y estrena mientras la competencia se desarrolla”, sostuvo Raffo.

Por parte de Offline Sports, sus productores ejecutivos y cofundadores, Diego Piasek y Gonzalo Arias, destacaron la particular complejidad que supone desarrollar una producción basada en hechos que aún se encuentran en pleno desarrollo, en lugar de trabajar con acontecimientos ya concluidos.

“Producir la primera serie oficial de la Conmebol Libertadores junto a Conmebol y HBO Max —la casa de The Sopranos, The Wire y Game of Thrones— es un sueño profesional”, expresaron.

Según explicaron Piasek y Arias, desarrollar este trabajo con una dinámica prácticamente simultánea a los acontecimientos representa un reto de gran magnitud, tanto desde el punto de vista creativo como desde la organización y la producción.

El objetivo consiste en narrar cada historia en el mismo momento en que se desarrolla, pero sin renunciar al nivel de profundidad necesario para que el contenido vaya más allá de la mera descripción de un resultado y consiga mantenerse vigente con el paso del tiempo.

Asimismo, expresaron su agradecimiento a los clubes, futbolistas, dirigentes y a los profesionales encargados de la prensa, la comunicación digital y la realización audiovisual, quienes facilitaron el ingreso y el acceso a los espacios internos de los equipos.

Los primeros 4 capítulos ya disponibles

Este sábado se produjo la llegada de los cuatro capítulos iniciales a HBO Max, centrados en lo ocurrido durante la etapa de grupos. La plataforma continuará ampliando la serie el 11 de septiembre, fecha prevista para el lanzamiento de tres nuevos episodios que repasarán el desarrollo de los octavos de final.

La siguiente actualización del contenido tendrá lugar el 9 de octubre, con la publicación de dos capítulos enfocados en los cuartos de final. Más adelante, el 13 de noviembre, se estrenará la entrega dedicada a las semifinales. Finalmente, la producción concluirá el 4 de diciembre con la emisión del episodio que abordará la Gran Final.