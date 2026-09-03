Harry Potter: así es el nuevo adelanto de la serie de HBO Max

Las buenas noticias continúan para quienes siguen de cerca el universo mágico . HBO Max presentó un nuevo avance de la serie basada en Harry Potter y la piedra filosofal, que contará con ocho capítulos y llegará a la plataforma el 25 de diciembre de este año 2026 .

La primera entrega tendrá como principales figuras a Dominic McLaughlin , quien interpretará a Harry Potter, Arabella Stanton , en el papel de Hermione Granger, y Alastair Stout , que dará vida a Ron Weasley.

La producción contará además con figuras como John Lithgow , encargado de interpretar a Albus Dumbledore; Janet McTeer , quien asumirá el papel de Minerva McGonagall; Paapa Essiedu , como Severus Snape; y Nick Frost , que se pondrá en la piel de Rubeus Hagrid. A ellos se suman otros integrantes del reparto.

La ficción, inspirada en las novelas de J. K. Rowling , propone volver al comienzo de la historia y realizar una adaptación "fiel" de Harry Potter y la piedra filosofal. Su temporada inicial estará compuesta por ocho episodios y recorrerá de manera completa el primer libro de la saga. La propuesta responde al proyecto de HBO de destinar una temporada a cada novela , con la intención de profundizar en la historia mucho más de lo que permitieron las adaptaciones cinematográficas.

Segundo avance de la serie de Harry Potter

El avance presenta las primeras imágenes de los protagonistas en su ingreso al Colegio de Magia y Hechicería, antes de mostrar uno de los momentos centrales de su llegada: la ceremonia de selección. Allí, Dominic McLaughlin se pone por primera vez en la piel de Harry Potter y se encuentra frente al Sombrero Seleccionador.

A lo largo de los dos minutos y segundos que dura el tráiler también pueden verse Ron y Hermione, los personajes interpretados por Alastair Stout y Arabella Stanton, respectivamente.

El tráiler también permite recorrer distintos escenarios de Hogwarts, entre ellos el Gran Comedor, donde los alumnos participan del banquete de bienvenida. Además, anticipa algunas escenas de las clases de magia y muestra los primeros encuentros entre los estudiantes y los profesores.

Entre esas imágenes aparece Paapa Essiedu interpretando a Severus Snape, el docente encargado de la materia Pociones. El personaje comparte una escena con Harry y deja en claro desde el comienzo que la llegada del joven no parece generarle una particular simpatía.

El primer teaser, presentado en marzo y con una duración de dos minutos, ya permitía conocer algunos de los momentos más recordados de la historia: la monótona vida de Harry en Privet Drive, la llegada de la carta que transforma su vida y sus primeros acercamientos al mundo de Hogwarts. Al mismo tiempo, el adelanto incorporaba elementos vinculados con personajes y tramas secundarias que no habían tenido lugar en las películas.

El rodaje total de la serie

El rodaje de la serie comenzó el 14 de julio del año pasado en los estudios Leavesden, ubicados en el Reino Unido. La producción tiene entre sus responsables a Francesca Gardiner, quien se desempeña como productora ejecutiva y cuenta con experiencia en ficciones como Succession, Killing Eve y His Dark Materials. Su trayectoria contribuye a consolidar la intención de HBO de desarrollar una producción de gran nivel dentro del género fantástico.

Anunciada oficialmente en 2023, la producción llevará nuevamente a la pantalla la historia completa del joven mago a través de los siete libros de la saga, comenzando por Harry Potter y la piedra filosofal (1997) y llegando hasta Harry Potter y las reliquias de la muerte (2007).

Bajo el lema "una nueva era de Hogwarts comienza", HBO anticipa una historia que regresará a los primeros años de Harry y al nacimiento de su recorrido como el famoso “niño que sobrevivió”.

Harry crece en un ambiente marcado por la hostilidad y, al llegar a los once años, descubre que forma parte de una realidad secreta en la que la magia existe y una amenaza permanece al acecho. Su llegada a Hogwarts le permite conocer a nuevas personas y establecer lazos de amistad, lealtad y rivalidad, mientras poco a poco cobra forma un enfrentamiento de mayor alcance con una fuerza oscura vinculada directamente con su propio pasado.