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3 de septiembre de 2026 - 13:00
Espectáculos.

Tini Stoessel habló en público tras el estallido del conflicto con su papá: "Más firme que nunca"

En medio de la controversia por la auditoría y el distanciamiento con su padre, la referente del pop reapareció en un multitudinario show en México.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Tini Stoessel rompió el silencio en pleno conflicto con su papá.

Tini Stoessel rompió el silencio en pleno conflicto con su papá.

A quince días de que salieran a la luz los controvertidos hallazgos de la auditoría que Tini Stoessel encargó para revisar sus activos e ingresos, la intérprete rompió el silencio sobre las tablas al brindar unas firmes declaraciones durante una de sus presentaciones en suelo mexicano.

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Las discrepancias surgidas a raíz de dicha revisión financiera habrían ocasionado un severo distanciamiento en la alianza profesional entre la referente del pop y su progenitor, Alejandro Stoessel, impactando de igual modo en el plano afectivo y familiar que los une.

Tini Stoessel rompió el silencio en pleno conflicto con su papá

En el marco de esta situación, la artista ofreció un show multitudinario en Guadalajara y eligió hablarle de forma franca a su público. Con aplomo y entereza, la estrella pop expresó su gratitud por el respaldo brindado por sus seguidores, remarcando que afronta la etapa actual con absoluta firmeza y convicción.

"Gracias a todo mi equipo por estar acá, acompañándome. Quiero que sepan que no me voy a ir, que me voy a quedar. Estoy más firme que nunca, estoy más feliz que nunca", manifestó la joven estrella frente al fervoroso aplauso de la multitud.

Acto seguido, la solista ahondó en sus palabras y ponderó de manera particular el sostén afectivo que le brindan sus allegados en este renovado ciclo personal, entre los que figuran el futbolista Rodrigo de Paul y su círculo íntimo de amistades.

"Estoy muy agradecida a todo mi equipo, con mis amigas de toda la vida, con el amor de mi vida y con todos ustedes acá presentes. Yo de acá no me voy a ir", aseveró la intérprete.

La manifestación de la artista desató un estruendoso vitoreo de la audiencia, que respaldó calurosamente a la figura del pop en el instante en que eligió hacer referencia a su coyuntura privada y laboral.

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