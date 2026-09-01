Tini Stoessel y la insólita condición de su padre para devolverle su dinero.

A una semana de la polémica generada por la auditoría a sus padres , Tini Stoessel volvió a quedar en el centro de la escena a raíz de nuevas informaciones que trascienden desde su entorno más cercano . Este lunes, además, Yanina Latorre dio a conocer detalles impactantes sobre el comportamiento que habría tenido la familia de la cantante.

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La conductora aseguró que Tini “tenía un re vínculo con el padre, pero todo era laboral” . Según explicó Latorre, la cantante se sentía constantemente presionada para trabajar desde muy pequeña. “Una nena muy chica, una nena Disney, lo cuenta todo el mundo. Le decían qué decir, qué no decir. Entonces ella siente que solamente tenía vínculo laboral ”, sostuvo.

A su vez, Yanina aseguró que el local de la franquicia de Maru Botana que inauguró la familia figuraba a nombre de Tini , ya que era quien podía justificar los ingresos .

“ Ahí sí hubo un quilombo familiar porque Martina Tini estaba en la sociedad , sin comerla ni beberla. Los titulares eran ‘ Martina Stoessel colgada de la luz’ . La piba quedó mal, y en realidad ella no sabía ni que existía ese local ”, relató Latorre, quien en aquel entonces mantenía una relación cercana con la familia.

Tini Stoessel y su acusación contra el padre: "Quiere cobrar el posicionamiento"

Yanina también relató que los padres de Tini interpretan su decisión de separar sus cuentas como el resultado de la influencia de otras personas. “El problema de Tini es que siempre se sintió subestimada. Los padres ahora creen que ella está captada, que le llenaron la cabeza y que tiene problemas de salud mental. Nunca le das el beneficio de pensar, que se quería liberar”, sostuvo Latorre.

Yanina sostuvo que Tini se encuentra feliz y atraviesa un buen momento. Como ejemplo, mencionó una entrevista que la cantante brindó durante el fin de semana, en la que, según destacó, se mostró bien, a diferencia de otras etapas en las que se la veía deprimida y decaída.

“Celebro que Tini no hable mal ni bien de la madre y el padre, como que los separa. Tampoco está negando nada”, explicó Latorre, antes de volver a plantear la polémica teoría que había presentado la semana anterior sobre las intenciones de Alejandro Stoessel.

“Él quiere cobrar el posicionamiento o la invención de marca de Tini. Eso es incuantificable. Es tu hija, regalásela”, solicitó la conductora.

“Y digo ahora, la guita que hay en los bancos, en las sociedades, y la mar en coches... Yo no tengo un estudio de la auditoría, pero ¿cómo cuantificas lo que ya se gastaron? ¿Se gastaron el 20, el 30, el 40 por ciento? Con el retroactivo es imposible de calcular. (…) Alejandro tendría que haber hecho eso desde el vamos como hace la mamá de Lali”, concluyó la conductora.