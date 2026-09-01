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1 de septiembre de 2026 - 08:14
Música.

El especial vínculo de Marcela Morelo con Jujuy: de filmar un videoclip histórico a un pedido de matrimonio en el escenario

La cantante vuelve a la provincia el 20 de septiembre. Recordó sus anécdotas en suelo jujeño y repasó su carrera antes del show en el Martín Fierro.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Marcela Morelo

Marcela Morelo confirmó su regreso a Jujuy para el próximo 20 de septiembre a las 20:00 en el Centro Cultural Martín Fierro. La artista presentará su más reciente trabajo discográfico, "La Morelo", un álbum donde repasa los grandes éxitos de sus 29 años de trayectoria a través de nuevas versiones grabadas junto a figuras invitadas como Abel Pintos, Luciano Pereyra y el dúo Los Rose.

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Sin embargo, más allá del repertorio musical, la visita de la cantautora tiene un condimento afectivo particular debido a la estrecha relación que mantiene con la provincia desde los inicios de su carrera.

"Se gastaron el mango": el recuerdo de su última visita

Al repasar sus presentaciones anteriores en la provincia, la artista destacó la calidez de la audiencia jujeña y rememoró escenas que marcaron su último paso por los escenarios locales, donde el público fue protagonista directo.

"No podía creer, después de tantos años, un público hermoso que vino a recibirme, que vino a acompañar, que se gastó el mango, que dijo 'yo quiero estar ahí'. Y la verdad que la pasamos espectacular, cantamos, nos emocionamos, fue muy hermoso", afirmó Morelo durante la entrevista.

Entre las anécdotas que dejó esa presentación, recordó un momento insólito ocurrido en plena función: "Hubo propuesta de casamiento con la canción Tormento de amor. Pasan cosas muy lindas. Gente que viene a festejar el cumple porque el regalo fue la entrada; esas cosas suceden".

Una relación con historia en suelo jujeño

El lazo de la intérprete con la provincia no es reciente. Durante la charla, la cantante subrayó que su afecto por la región se remonta al comienzo de su proyección nacional e internacional, cuando eligió los paisajes locales como marco para uno de sus temas más emblemáticos.

"Amo a Jujuy desde el primer momento porque el video de Corazón Salvaje está grabado en esa tierra hermosa. Después fuimos de vacaciones, hemos ido a tocar varias veces a la provincia, así que encantada de volver", señaló.

Música, colaboraciones y un festejo personal

En este tramo de su gira nacional, Morelo aborda un show enfocado en el intercambio generacional dentro de la música argentina y en el valor de reencontrarse con sus composiciones de siempre.

"Es muy lindo compartir con otros artistas. A mí me emociona mucho que alguien cante una canción que yo escribí acá en mi casa o en la casa de mi mamá hace muchos años, como Manantial, que canté con Abel Pintos en esta nueva versión que es hermosa", expresó.

La fecha del concierto en la capital jujeña coincidirá además con un momento significativo en el plano personal de la artista, ya que la presentación se desarrollará en los mismos días en que cumple un nuevo aniversario de casamiento junto a su esposo y director de banda, Rodolfo Lugo.

"El 19 de septiembre vamos a estar en Santiago y el 20 vamos a estar en Jujuy. En esos días yo voy a estar celebrando mis 10 o 12 años de casarme, después de 17 años de convivir. Mi marido va a estar porque es el director de la banda, o sea que me agarra en un momento muy emocional. En el caso de la música, es el lugar donde uno se refugia", concluyó.

La cita en el Centro Cultural Martín Fierro marcará la apertura de la previa primaveral en la ciudad, en la antesala de los festejos locales por la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Marcela Morelo.

Marcela Morelo.

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