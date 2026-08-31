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31 de agosto de 2026 - 16:27
Jujuy.

Un colectivo se incendió sobre Ruta 66 en Palpalá

El fuego comenzó en la parte delantera de la unidad, a la altura de la Aduana. Todos los pasajeros lograron descender y no hubo heridos ni intoxicados.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Incendio de un colectivo en Palpalá.

Incendio de un colectivo en Palpalá.

Un colectivo de transporte de pasajeros que realizaba el recorrido Perico–San Salvador de Jujuy se incendió este lunes por la mañana sobre Ruta Nacional 66, en Palpalá. El hecho ocurrió alrededor de las 9:30, cuando la unidad circulaba después de atravesar el puente sobre el río Los Alisos.

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Según relató el chofer, comenzó a escuchar ruidos provenientes del caño de escape y posteriormente advirtió la presencia de humo en la zona del motor. Ante esa situación, detuvo el colectivo sobre el derivador de la Ruta 66 hacia la colectora, a la altura de la Aduana.

Los pasajeros lograron bajar a tiempo

Poco después de detener la marcha, la parte delantera del colectivo, donde se encuentra el motor, comenzó a incendiarse. El conductor abrió las puertas de la unidad para permitir el descenso de aproximadamente 20 pasajeros.

Todos pudieron abandonar el vehículo y ninguno resultó herido ni sufrió intoxicación por inhalación de humo. Posteriormente, los pasajeros abordaron otra unidad para continuar con su viaje.

Intervinieron Bomberos y Seguridad Vial

En el lugar trabajó personal de Seguridad Vial, que se encargó de ordenar la circulación y realizó un test de alcoholemia al conductor. El resultado del control fue negativo.

También intervino personal de Bomberos, que completó las tareas correspondientes sobre el colectivo afectado por el fuego.

Por el momento, los datos aportados indican que el episodio se habría iniciado luego de que el chofer detectara ruidos en el sistema de escape y humo proveniente del sector del motor.

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