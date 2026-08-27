Una mujer de 58 años fue asistida tras un feroz incendio en Alto Comedero

Un incendio de importantes dimensiones se registró durante la tarde en distintos sectores de Alto Comedero y generó preocupación entre los vecinos por la cercanía de las llamas con varias viviendas.

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Bomberos Voluntarios San Florián y Bomberos de la Policía trabajaron durante horas hasta controlar el fuego. El foco ígneo se desarrolló sobre avenida Pachamama, frente a los barrios Che Guevara y 150 Hectáreas , en inmediaciones de la Feria Pachamama, y llegó a zonas cercanas a diferentes casas.

La situación generó alarma debido a la rápida propagación del fuego sobre pastizales y espacios verdes . De acuerdo con la información brindada, existía riesgo de que las llamas continuaran avanzando hacia las viviendas de la zona. Sin embargo, el trabajo de los equipos de emergencia permitió controlar el incendio y evitar consecuencias mayores.

Bomberos Voluntarios San Florián y personal de Bomberos de la Policía desplegaron tareas para extinguir los distintos focos y posteriormente realizaron una inspección en los alrededores para constatar que no quedaran sectores activos.

Una mujer de 58 años tuvo que ser asistida

En medio del operativo, una mujer de 58 años sufrió una descompensación y tuvo que ser auxiliada por personal de la Unidad Regional 7 de Alto Comedero. El episodio ocurrió en inmediaciones de las 10 Hectáreas.

Cerca de las 14.30, motoristas fueron alertados a través del Sistema de Emergencias 911 sobre un incendio en un espacio verde. Cuando llegaron al lugar, los efectivos observaron que el fuego se propagaba rápidamente y avanzaba hacia uno de los domicilios cercanos.

Mientras los bomberos trabajaban para controlar las llamas, los efectivos asistieron a la mujer de 58 años, quien presentaba síntomas compatibles con inhalación de humo y monóxido de carbono. La mujer fue trasladada inicialmente hacia un sector seguro y posteriormente derivada a un centro de salud, donde recibió atención médica. El operativo permitió resguardar tanto a los vecinos como a sus viviendas y pertenencias.

Bomberos revisaron la zona tras controlar el incendio

Una vez extinguido el foco principal, el personal recorrió los alrededores para descartar la presencia de nuevos focos activos que pudieran reavivar el incendio. La intervención evitó que las llamas alcanzaran las viviendas cercanas en una jornada marcada por la preocupación de los vecinos de Alto Comedero.