jueves 27 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de agosto de 2026 - 19:39
Jujuy.

Una mujer de 58 años fue asistida tras un feroz incendio en Alto Comedero

Un incendio de pastizales en Alto Comedero avanzó cerca de varias viviendas. Bomberos controlaron las llamas y una mujer de 58 años tuvo que recibir atención médica.

+ Seguir en
Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Un incendio de pastizales preocupó a vecinos de AltoComedero

Un incendio de pastizales preocupó a vecinos de Alto Comedero

Un incendio de importantes dimensiones se registró durante la tarde en distintos sectores de Alto Comedero y generó preocupación entre los vecinos por la cercanía de las llamas con varias viviendas.

Lee además
Corte total en la Ruta 66 por incendios
Alerta.

Corte total en la Ruta 66 por incendios de pastizales y humo en acceso a Perico
nuevos incendios en alto comedero: la quema de basura y pastizales sigue poniendo en riesgo a jujuy
Parque Belgrano.

Nuevos incendios en Alto Comedero: la quema de basura y pastizales sigue poniendo en riesgo a Jujuy

Bomberos Voluntarios San Florián y Bomberos de la Policía trabajaron durante horas hasta controlar el fuego. El foco ígneo se desarrolló sobre avenida Pachamama, frente a los barrios Che Guevara y 150 Hectáreas, en inmediaciones de la Feria Pachamama, y llegó a zonas cercanas a diferentes casas.

Las llamas avanzaron hacia sectores poblados de Alto Comedero

La situación generó alarma debido a la rápida propagación del fuego sobre pastizales y espacios verdes. De acuerdo con la información brindada, existía riesgo de que las llamas continuaran avanzando hacia las viviendas de la zona. Sin embargo, el trabajo de los equipos de emergencia permitió controlar el incendio y evitar consecuencias mayores.

Un incendio de pastizales preocupó a vecinos de Alto Comedero

Un incendio de pastizales preocupó a vecinos de Alto Comedero

Bomberos Voluntarios San Florián y personal de Bomberos de la Policía desplegaron tareas para extinguir los distintos focos y posteriormente realizaron una inspección en los alrededores para constatar que no quedaran sectores activos.

Una mujer de 58 años tuvo que ser asistida

En medio del operativo, una mujer de 58 años sufrió una descompensación y tuvo que ser auxiliada por personal de la Unidad Regional 7 de Alto Comedero. El episodio ocurrió en inmediaciones de las 10 Hectáreas.

Cerca de las 14.30, motoristas fueron alertados a través del Sistema de Emergencias 911 sobre un incendio en un espacio verde. Cuando llegaron al lugar, los efectivos observaron que el fuego se propagaba rápidamente y avanzaba hacia uno de los domicilios cercanos.

Mientras los bomberos trabajaban para controlar las llamas, los efectivos asistieron a la mujer de 58 años, quien presentaba síntomas compatibles con inhalación de humo y monóxido de carbono. La mujer fue trasladada inicialmente hacia un sector seguro y posteriormente derivada a un centro de salud, donde recibió atención médica. El operativo permitió resguardar tanto a los vecinos como a sus viviendas y pertenencias.

Bomberos revisaron la zona tras controlar el incendio

Una vez extinguido el foco principal, el personal recorrió los alrededores para descartar la presencia de nuevos focos activos que pudieran reavivar el incendio. La intervención evitó que las llamas alcanzaran las viviendas cercanas en una jornada marcada por la preocupación de los vecinos de Alto Comedero.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Corte total en la Ruta 66 por incendios de pastizales y humo en acceso a Perico

Nuevos incendios en Alto Comedero: la quema de basura y pastizales sigue poniendo en riesgo a Jujuy

Principio de incendio en un depósito del barrio Güemes de Palpalá

Incendio en la Escuela de La Quiaca: imputaron a un joven e investigan un caso de bullying

Alto Comedero será sede del "Mundial de Sonrisas", una propuesta para disfrutar en familia

Lo que se lee ahora
Changomas.
Jujuy.

ChangoMâs lanzó súper ofertas y sortea un chango de compras por hora

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Tormenta de Santa Rosa: qué se espera en Jujuy y qué día podría llover video
SMN.

Tormenta de Santa Rosa: qué se espera en Jujuy y qué día podría llover

Alerta amarilla por vientos - Imagen creada con IA 
Jujuy.

Rige alerta amarilla para Jujuy: desde cuándo y qué zonas serán afectadas

Changomas.
Jujuy.

ChangoMâs lanzó súper ofertas y sortea un chango de compras por hora

Rescataron a una mujer de 87 años en Termas de Reyes.
Jujuy.

Rescataron a una mujer de 87 años en Termas de Reyes

Paso de Jama. video
Tránsito.

Paso de Jama: este jueves comenzarán a cruzar camiones desde Jujuy hacia Chile

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel