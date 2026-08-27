Alto Comedero será sede del "Mundial de Sonrisas", una propuesta para disfrutar en familia

El Parque Urbano de Alto Comedero será escenario este viernes 28 de agosto del “Mundial de Sonrisas” , una propuesta pensada para reunir a niños, niñas y sus familias en una jornada con juegos, actividades recreativas, stands y espectáculos. La iniciativa marcará el cierre de las actividades desarrolladas durante el Mes de la Niñez en distintos puntos de Jujuy.

Diversión y contención. Festejos, juegos y educación por el Día de la Niñez en Alto Comedero

Jujuy. Este sábado realizarán un festejo por el Día de la Niñez en Alto Comedero

Mariela Gloss, directora provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, explicó que el encuentro busca generar un espacio de participación y encuentro familiar, con la intervención de diferentes organismos provinciales.

Durante las últimas semanas se realizaron propuestas destinadas a las infancias en distintas localidades de la provincia. Según explicó Gloss, el “Mundial de Sonrisas” funcionará como una actividad de cierre que concentrará en un mismo lugar a diferentes áreas del Gobierno provincial.

“Venimos trabajando durante todo el mes en distintas localidades y desde distintas áreas del Gobierno. Mañana se juntan todos para hacer esta celebración”, señaló la funcionaria.

La denominación del evento está vinculada con la pasión que genera el fútbol y, particularmente, la Selección Argentina. La intención fue recuperar ese espíritu de encuentro y trasladarlo a una jornada destinada a la niñez.

Juegos, stands y espectáculos en Alto Comedero

El encuentro se desarrollará en el Parque Urbano de Alto Comedero, ubicado en el sector de la Tupac Amaru y conocido anteriormente como Parque Acuático.

La propuesta incluirá numerosos stands, juegos y espectáculos, además de actividades organizadas por distintas áreas del Estado provincial.

“Queremos generar un espacio de recreación, de juegos, para que los niños jueguen y se diviertan, pero sobre todo fortalecer a las familias”, explicó Gloss.

La convocatoria no está dirigida únicamente a los chicos. La intención es que madres, padres, abuelos, tíos y otros referentes familiares participen activamente de las propuestas.

Una invitación a compartir tiempo en familia

Uno de los objetivos centrales será promover el encuentro entre adultos y niños a través del juego y las actividades compartidas.

Gloss destacó que la propuesta busca que las familias puedan despejarse, relacionarse y compartir un momento distinto: “La idea es que los papás, las mamás, los abuelos, los tíos o el referente familiar vayan y jueguen con los chicos”.

También se apunta a generar espacios para que los niños puedan vincularse con otros chicos y disfrutar de una jornada recreativa fuera de las actividades habituales.

Diferentes organismos participarán de la jornada

La organización del “Mundial de Sonrisas” involucra a distintas áreas provinciales. Además del Ministerio de Desarrollo Humano, participarán organismos vinculados con Educación y Salud, el Consejo Provincial de la Mujer y diferentes sectores de Cultura y Turismo.

Entre las actividades previstas habrá propuestas recreativas, espectáculos y la realización de un mural.

“Va a ser una concentración de todas las áreas del Gobierno que quieren celebrar a la niñez junto a la familia”, indicó la directora provincial de Niñez, Adolescencia y Familia.

Línea 102: un espacio de escucha para niños y adolescentes

Durante la entrevista, Gloss también recordó la importancia de la Línea 102, un servicio gratuito de escucha y acompañamiento destinado a niños, niñas y adolescentes.

La línea funciona durante las 24 horas, todos los días del año, y cuenta con profesionales preparados para recibir consultas, inquietudes o situaciones que los chicos necesiten comunicar.

La funcionaria remarcó que se trata de un espacio en el que se preservan los datos y el relato de quienes se comunican, con el objetivo de brindar acompañamiento ante diferentes situaciones.