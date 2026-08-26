Eclipse de luna en Jujuy: los mejores lugares para verlo y por qué la Puna ofrece una vista privilegiada

Eclipse de luna en Jujuy: a qué hora verlo este jueves

La noche del jueves 27 de agosto ofrecerá una oportunidad especial para mirar el cielo desde Jujuy. Un eclipse parcial de Luna , con una cobertura que llegará al 96%, podrá observarse desde el comienzo hasta el final del fenómeno , siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

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Jujuy. Eclipse lunar en Jujuy: cuándo será y a qué hora se podrá ver

El profesor Fernando Asís, integrante del Gabinete de Astronomía del Colegio N°1 , explicó que se tratará de un eclipse parcial muy próximo a uno total, debido a que prácticamente todo el disco lunar ingresará en la zona más oscura de la sombra terrestre.

“ Yo diría casi total, ya que en el máximo la Luna va a tomar una coloración rojiza, una característica de los eclipses totales de Luna ”, explicó.

Y habrá una ventaja importante para quienes quieran observarlo: no se necesitan anteojos especiales, filtros ni telescopios . Se podrá ver directamente a simple vista.

"Casi total, ya que en el máximo la Luna va a tomar una coloración rojiza" "Casi total, ya que en el máximo la Luna va a tomar una coloración rojiza"

A qué hora comienza el eclipse de Luna

El fenómeno se extenderá durante varias horas entre la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28.

El cronograma previsto

22.23: comienza la fase penumbral. Será tenue y difícil de percibir a simple vista. La Luna estará aproximadamente a 45° de altura.

comienza la fase penumbral. Será tenue y difícil de percibir a simple vista. La Luna estará aproximadamente a 45° de altura. 23.33: comienza la fase parcial. Desde ese momento la sombra de la Tierra empezará a distinguirse claramente sobre la Luna.

comienza la fase parcial. Desde ese momento la sombra de la Tierra empezará a distinguirse claramente sobre la Luna. 1.12: llegará el momento de mayor ocultamiento. La Luna estará aproximadamente a 74° de altura.

llegará el momento de mayor ocultamiento. La Luna estará aproximadamente a 74° de altura. 2.52: finalizará la fase parcial y comenzará a retirarse la sombra más oscura.

finalizará la fase parcial y comenzará a retirarse la sombra más oscura. 4.01: concluirá completamente el eclipse, incluida la etapa penumbral.

Por eso, aunque técnicamente el eclipse comenzará a las 22.23, el cambio más evidente empezará a percibirse desde las 23.33.

“A las 23.33 exactamente comienza la Luna a sumergirse en la parte más oscura de esta sombra, denominada umbra, y ahí comienza a observarse una sombra más oscura en nuestro satélite”, explicó Asís.

“A las 23.33 exactamente comienza la Luna a sumergirse en la parte más oscura de esta sombra" “A las 23.33 exactamente comienza la Luna a sumergirse en la parte más oscura de esta sombra"

El mejor momento para mirar la Luna

El punto máximo llegará alrededor de la 1.12 de la madrugada, cuando aproximadamente el 96% de la superficie visible de la Luna estará dentro de la sombra terrestre.

Solamente alrededor del 4% quedará fuera de esa zona.

“No se va a cubrir por completo. Solo el cuatro por ciento va a quedar descubierto, por lo cual el 96% de cobertura hace pensar que es un eclipse total de Luna”, explicó el profesor.

Será también el momento en el que podrá apreciarse con mayor claridad la característica tonalidad rojiza del satélite.

¿Por qué ocurre un eclipse lunar?

Un eclipse de Luna ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean. En esa configuración, la Tierra queda ubicada entre el Sol y nuestro satélite y proyecta su sombra hacia la Luna.

Asís lo explicó de manera sencilla:

“Se va a alinear el Sol, la Tierra y la Luna. La Tierra va a proyectar un cono de sombra por el cual va a pasar nuestro satélite”. “Se va a alinear el Sol, la Tierra y la Luna. La Tierra va a proyectar un cono de sombra por el cual va a pasar nuestro satélite”.

Esa sombra no es uniforme. Tiene una zona exterior más tenue, denominada penumbra, y una parte central mucho más oscura conocida como umbra.

Cuando la Luna entra en la penumbra, el cambio de luminosidad es muy leve. En cambio, cuando comienza a ingresar en la umbra, la sombra terrestre se vuelve claramente visible.

Eclipse lunar en Jujuy: cuándo se podrá ver

¿Por qué la Luna se pone roja durante un eclipse?

Uno de los momentos más esperados será el cambio de color.

A medida que la Luna ingrese casi completamente en la sombra terrestre, dejará de verse con su brillo habitual y adquirirá una tonalidad rojiza. Aunque la Tierra bloquea la luz directa del Sol, una pequeña parte de esa luz atraviesa la atmósfera terrestre antes de llegar hasta la superficie lunar. En ese recorrido, predominan las tonalidades rojizas, que terminan iluminando débilmente a la Luna.

Por eso, durante los eclipses lunares de gran magnitud suele aparecer el conocido tono rojo o cobrizo. Asís anticipó que este efecto podrá apreciarse especialmente durante el máximo del fenómeno.

“Paulatinamente va tomando todo el disco lunar y en el máximo va a tomar una coloración rojiza”, explicó.

¿Hay que usar anteojos especiales?

No.

A diferencia de un eclipse de Sol, observar un eclipse lunar no representa un riesgo para la vista.

Puede mirarse:

A simple vista.

Con binoculares.

Con telescopio.

A través de una cámara fotográfica.

No es necesario utilizar filtros ni anteojos especiales.

“Se puede observar normalmente a ojos desnudos, sin protección alguna. No hacen falta los filtros, inclusive no hacen falta los telescopios ni los binoculares, a menos que queramos hacer fotografía”, señaló Asís.

Esto convierte al eclipse en un fenómeno particularmente accesible: alcanza con buscar un lugar donde el cielo esté despejado y exista la menor cantidad posible de iluminación artificial.

“Se puede observar normalmente a ojos desnudos, sin protección alguna" “Se puede observar normalmente a ojos desnudos, sin protección alguna"

¿Dónde conviene observarlo en Jujuy?

Al tratarse de un eclipse lunar y encontrarse el satélite a una buena altura durante el momento máximo, no será necesario trasladarse a un punto específico de la provincia.

Podrá observarse desde San Salvador de Jujuy y desde diferentes localidades, siempre que las nubes no impidan la visibilidad. Los lugares alejados de luces intensas ofrecen mejores condiciones para distinguir colores, detalles y cambios en el brillo de la Luna. Según Asís, las condiciones previstas generan buenas expectativas.

“Los pronósticos nos dan que va a estar bastante despejado” “Los pronósticos nos dan que va a estar bastante despejado”

El último fenómeno similar que se pudo seguir completo

El especialista recordó que el último eclipse de características similares que pudo observarse desde el comienzo hasta el final en Jujuy ocurrió en 2022.

“De estas características, que se puede observar en toda su plenitud desde el principio hasta el final, fue en el año 2022”, explicó.

Durante otros eclipses posteriores, algunas etapas coincidieron con el amanecer o con la puesta de la Luna, lo que impidió seguir completamente el fenómeno desde la provincia. Esta vez, en cambio, la ubicación y los horarios permitirán observar prácticamente toda la secuencia durante la noche.

Una noche para mirar el cielo

No será necesario contar con equipamiento especializado. El atractivo estará justamente en poder observar cómo, lentamente, la sombra de la Tierra avanzará sobre la Luna hasta cubrir el 96% del disco visible. El proceso comenzará poco después de las 22 y continuará hasta después de las 4 de la madrugada.

Para quienes no quieran permanecer despiertos durante todo el fenómeno, el horario clave será alrededor de la 1.12, cuando se producirá el máximo y la Luna mostrará su coloración más intensa.