miércoles 26 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de agosto de 2026 - 13:17
Plaza

Por qué las plazas y las veredas siguen siendo claves para construir vínculos en Jujuy

El profesor de Sociología Juan Guzmán analizó cómo las pantallas modificaron las relaciones y advirtió sobre la pérdida de los espacios de encuentro.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Construir vinculos - Gente hablando en la calle - FOTO GENERADA CON IA

Plazas, veredas, calles y plazas cumplen una función que va más allá de ofrecer un lugar para pasear o descansar. Son espacios donde se producen encuentros espontáneos, se construyen vínculos y se mantiene el contacto cara a cara, una práctica que comienza a perder terreno frente a las relaciones digitales.

Lee además
tenemos derecho a disfrutar: una psicologa jujena hablo sobre la importancia de los vinculos
Jujuy.

"Tenemos derecho a disfrutar": una psicóloga jujeña habló sobre la importancia de los vínculos
EXAR presentó su Informe de Sostenibilidad 2025
Jujuy.

EXAR presentó su Informe de Sostenibilidad 2025: récord de producción y avances en gestión responsable

En diálogo con TodoJujuy, el profesor de Sociología Juan Guzmán analizó cómo el uso de la tecnología transformó la manera de relacionarse y destacó la importancia de conservar los lugares compartidos en ciudades y barrios. “Estamos atravesando una nueva naturaleza, la del tecnoceno. Vivimos en un ambiente tecnológico y el contacto se hace cada vez más difícil cuando salimos”, explicó.

De los encuentros presenciales a las conversaciones digitales

Las redes sociales y las plataformas de mensajería permiten mantener un contacto permanente, pero eso no significa necesariamente que las personas continúen encontrándose. “Todos hemos tenido un amigo con el que conversamos constantemente, pero al que no vemos desde hace mucho tiempo. Nos está pasando cada vez más”, observó Guzmán.

El profesor señaló que para muchas personas resulta más sencillo hablar mediante una red social que sostener una conversación cara a cara. Este cambio atraviesa actividades cotidianas que antes favorecían el encuentro: sentarse a tomar mate en una plaza, conversar en una vereda o encontrarse casualmente con un vecino. Según explicó, esas prácticas también permiten desarrollar habilidades para escuchar, expresar afecto, discutir y resolver diferencias. “No se trata solamente de abrazarse, sino también de disentir, estar en desacuerdo, enojarse y después recuperar esos vínculos y esos lazos”, señaló.

Qué son los “terceros espacios”

Guzmán recuperó el concepto de los “terceros espacios” para referirse a aquellos lugares que no son el hogar, el trabajo o el establecimiento educativo, pero que permiten compartir tiempo con otras personas.

Dentro de esta categoría aparecen las plazas, los parques, las veredas y otros ámbitos comunitarios. Su importancia reside en que hacen posible el encuentro sin necesidad de organizarlo previamente ni recurrir a una pantalla. Para el sociólogo, la reducción o el deterioro de estos espacios también puede tener consecuencias sociales. “Son lugares de contención donde uno se encuentra con el otro”, indicó.

En Jujuy, las plazas y veredas forman parte de la vida cotidiana de numerosos barrios y localidades. La reflexión de Guzmán apunta a valorar su función social y a pensar qué ocurre cuando los vínculos presenciales son reemplazados progresivamente por interacciones digitales.

El riesgo del autoencierro

El debilitamiento del contacto cara a cara puede adquirir mayor relevancia entre jóvenes que estudian, juegan, conversan y realizan gran parte de sus actividades dentro de una habitación. Guzmán relacionó esta situación con el denominado autoencierro: un proceso gradual en el que una persona reduce sus salidas y sus vínculos presenciales casi sin que su entorno lo advierta.

“El aislamiento social en Argentina se da de a poco, es casi imperceptible, hasta que en un momento el joven no sale porque juega, habla y se educa en su habitación”, sostuvo.

El profesor aclaró que la tecnología ya forma parte del entorno actual y no planteó abandonarla. Su advertencia se centra en la necesidad de evitar que las pantallas sustituyan por completo los encuentros presenciales.

En ese escenario, las plazas, las veredas y los espacios comunitarios conservan un papel central: permiten volver a encontrarse, conversar y construir relaciones más allá de las redes sociales.

Por qu&eacute; las plazas y las veredas siguen siendo claves para construir v&iacute;nculos en Jujuy - Imagen generada con IA

Por qué las plazas y las veredas siguen siendo claves para construir vínculos en Jujuy - Imagen generada con IA

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

"Tenemos derecho a disfrutar": una psicóloga jujeña habló sobre la importancia de los vínculos

EXAR presentó su Informe de Sostenibilidad 2025: récord de producción y avances en gestión responsable

De Alto Comedero a Corea: la historia del bailarín jujeño que llegó a un reality internacional

Consultar a la IA antes que al médico: advierten por diagnósticos y automedicación

Crimen de Miguel Coria: confirmaron que la sangre hallada en la zapatilla del imputado era del jujeño

Lo que se lee ahora
el paso de jama sigue cerrado: nieve y hielo hasta el km 100 en este miercoles 26 de agosto video
Frontera.

El Paso de Jama sigue cerrado: nieve y hielo hasta el km 100 en este miércoles 26 de agosto

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Fenómeno de El Niño (imagen creada con IA). video
Clima.

Lluvias torrenciales y "eventos extremos"¿Cómo impactará El Niño en Jujuy?

Los delitos que podría haber cometido el padre de Tini Stoessel.
Espectáculos.

Tini Stoessel y la ruptura con el padre: su reclamo y qué delitos pudieron haber sucedido

Imagen ilustrativa.
Clima.

¿Cuándo llegará la tormenta de Santa Rosa a Jujuy?

El Paso de Jama sigue cerrado: nieve y hielo hasta el km 100 en este miércoles 26 de agosto video
Frontera.

El Paso de Jama sigue cerrado: nieve y hielo hasta el km 100 en este miércoles 26 de agosto

Un ruso ofreció miles de dólares para ir en taxi hasta Salta y la reacción del chofer fue viral.
Personas.

Un ruso ofreció miles de dólares para ir en taxi hasta Salta y la reacción del chofer fue viral

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel