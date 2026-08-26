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26 de agosto de 2026 - 13:18
Cultura.

Buscan actores y actrices en Jujuy para estrenar una obra de teatro: cómo participar

La Escuela Provincial de Teatro “Tito Guerra” abrió una convocatoria sin límite de edad ni experiencia previa. Las inscripciones cierran el 27 de agosto.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Actores - Jujuy | Teatro&nbsp;

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En diálogo con TodoJujuy, el director teatral Sergio Díaz Fernández explicó que se realizará una selección de los postulantes para comenzar posteriormente con el proceso de ensayos y preparación. “No hay límite de edad y no hace falta tener experiencia. Hay una obra elegida previamente y se hará una especie de casting para seleccionar a los actores y actrices”, indicó.

Cómo participar de la convocatoria

Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el 27 de agosto a través de las redes sociales de la Escuela Provincial de Teatro “Tito Guerra” o mediante el contacto informado por Díaz Fernández.

Para postularse deberán enviar los siguientes datos:

  • Nombre y apellido.
  • Edad.
  • Número de teléfono.
  • Una fotografía reciente.

El director explicó que la imagen permitirá al equipo comenzar a evaluar qué personajes podrían ser interpretados por cada postulante. La participación será presencial, ya que los ensayos se desarrollarán en la institución. Los seleccionados se conocerán el 31 de agosto. A partir de entonces comenzará la preparación de la obra, con ensayos programados para los martes y jueves, de 20 a 22.

Una obra jujeña adaptada al humor actual

La propuesta estará basada en un texto del dramaturgo Abel Bustos que tuvo una buena recepción durante la década de 1990. Se trata de una comedia que será adaptada antes de regresar al escenario. “El humor de los años 90 no es el mismo que se maneja hoy. Hay que reversionar algunas cosas y bajarles el tono, pero es una comedia muy divertida”, explicó Díaz Fernández.

La institución ya cuenta con algunos estudiantes incorporados al proyecto y ahora busca sumar nuevos integrantes. La repercusión de la convocatoria superó las expectativas iniciales, por lo que el equipo analiza ampliar la cantidad de participantes. “Desde que se publicó en las redes tuvimos muy buena respuesta. Eso nos está llevando a repensar la obra que íbamos a armar para darles más participación a las personas que quieran estar”, señaló.

El estreno está previsto para noviembre de 2026, una vez concluido el proceso de selección, ensayos y adaptación del texto.

Una propuesta abierta a la comunidad

Díaz Fernández remarcó que la “Tito Guerra” es una institución pública y gratuita, abierta tanto a personas con experiencia como a quienes buscan acercarse por primera vez a la actuación. “La Escuela Provincial de Teatro tiene las puertas abiertas. Estamos muy felices de que la gente tenga ganas de hacer teatro y la escuela es el lugar”, sostuvo.

La convocatoria forma parte de las propuestas impulsadas tras el traslado de la institución a la Ciudad de las Artes. Según explicó el director, la nueva sede mejoró la disponibilidad y distribución de las aulas, aunque también modificó los recorridos que deben realizar los estudiantes para llegar.

Ante esa situación, la escuela comenzó a desarrollar alternativas más breves y orientadas a producciones concretas. “La idea es que la Escuela Provincial de Teatro ‘Tito Guerra’ funcione como una usina de producción artística teatral”, afirmó.

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