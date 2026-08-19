Los actores de la película sobre The Beatles recrearon una de sus imágenes más famosas.

Los cuatro actores elegidos para protagonizar el proyecto biográfico de Sam Mendes sobre The Beatles volvieron a una de las imágenes más emblemáticas de la banda. Durante el fin de semana del 16 de agosto , los actores recrearon la histórica portada de Abbey Road frente a los estudios londinenses que llevan el mismo nombre.

La escena rápidamente se difundió a través de las redes sociales y permitió conocer nuevas imágenes del rodaje , además de dar cuenta del avance de la producción en distintas locaciones exteriores.

Fotografías tomadas por seguidores de The Beatles y compartidas en redes durante el domingo permitieron ver a Harris Dickinson , Paul Mescal , Barry Keoghan y Joseph Quinn mientras reproducían una de las escenas más reconocibles de la historia de la música. Los cuatro actores atravesaron en fila el famoso cruce peatonal de Abbey Road , caracterizados con atuendos similares a los que llevaron los integrantes de la banda en la imagen original de 1969 .

En la recreación, Harris Dickinson , encargado de dar vida a John Lennon , aparece al frente de la formación. Detrás de él avanzan Barry Keoghan , en el papel de Ringo Starr ; Paul Mescal , que interpreta a Paul McCartney ; y Joseph Quinn , quien representa a George Harrison . En otra de las imágenes que circularon por las redes, Quinn se muestra atravesando el cruce por separado, mientras los otros tres actores continúan su recorrido.

La filmación en Abbey Road ya había sido anunciada como una de las escenas de mayor despliegue del proyecto, con la participación prevista de unos 80 extras y automóviles de época para recrear el contexto de la histórica fotografía.

El paso de peatones ubicado frente a los estudios Abbey Road se convirtió con el tiempo en uno de los lugares más emblemáticos y concurridos por los turistas que visitan Londres. Personas de distintas partes del mundo llegan hasta allí para recrear la famosa escena que aparece en la portada del disco.

La historia detrás de la famosa foto de The Beatles

La fotografía que inspiró esa imagen fue realizada por el fotógrafo independiente Iain Macmillan el 8 de agosto de 1969. Para capturarla, se ubicó sobre una escalera en medio de la calle y tomó seis fotografías; finalmente, solo una de ellas fue elegida para convertirse en la portada del álbum.

El disco, registrado principalmente durante el verano de 1969, tuvo en un comienzo un nombre provisional: Everest, en referencia a la marca de cigarrillos que consumía el ingeniero de sonido Geoff Emerick. Sin embargo, The Beatles abandonaron la idea de viajar hasta Nepal para realizar la sesión de fotos y decidieron buscar una alternativa mucho más cercana: utilizar la calle situada frente al estudio donde habían trabajado en la grabación.

Por otra parte, la producción cinematográfica de Sam Mendes, denominada The Beatles – A Four-Film Cinematic Event, fue presentada oficialmente por el director en febrero de 2024.

Cómo será el ambicioso proyecto de Sam Mendes

La propuesta estará compuesta por cuatro películas, cada una narrada desde la perspectiva de un integrante diferente de The Beatles. Aunque cada producción tendrá su propio enfoque, las historias estarán relacionadas entre sí y funcionarán como partes de un mismo relato para reconstruir la trayectoria completa del grupo.

El proyecto cuenta con el apoyo de Sony Pictures Entertainment y fue aprobado por Paul McCartney y Ringo Starr, además de los representantes legales de los patrimonios de John Lennon y George Harrison.

Otro aspecto destacado de la producción es que las cuatro películas serán las primeras en disponer de los derechos musicales de todo el catálogo de The Beatles, una autorización que permitirá incorporar las grabaciones originales de la banda como parte de la banda sonora.

El reparto que acompaña a los protagonistas también incluye reconocidos nombres del cine y la televisión. Saoirse Ronan interpretará a Linda McCartney, mientras que Anna Sawai asumirá el papel de Yoko Ono. A ellas se suman Aimee Lou Wood, como Pattie Boyd; Mia McKenna-Bruce, en el rol de Maureen Starkey; James Norton, quien dará vida al mánager Brian Epstein; y Lucy Boynton, encargada de interpretar a Jane Asher.

Qué dijeron Paul Mescal y los protagonistas de las películas

Por su parte, Paul Mescal consideró que el público debería llegar a las películas con la menor cantidad de información posible para disfrutar plenamente de la experiencia. El actor también destacó el carácter excepcional y diferente de la propuesta cinematográfica.

“El proyecto es totalmente singular. A nivel personal, estoy muy emocionado de trabajar en algo de esta escala, pero también arraigado en la actuación con Sam y grandes escritores”, afirmó. El actor también contó que interpretará sus propias canciones para la película y que mantuvo un encuentro con Paul McCartney como parte de la preparación para asumir el personaje.

Además, Mescal señaló que el proyecto representa una oportunidad para instalarse y trabajar en Londres con mayor estabilidad, después de lo que describió como seis o siete años de enorme intensidad desde el estreno de Normal People, la serie que lo convirtió en una figura reconocida internacionalmente.

La expectativa del elenco y la fecha de estreno

Barry Keoghan también habló sobre su participación en el proyecto en declaraciones reproducidas por NME. El actor destacó que la producción tendrá una dimensión especial y aseguró que todos los involucrados eran conscientes de ello desde el momento en que aceptaron formar parte.

“Va a ser un evento, y lo sabíamos al unirnos. Qué evento tan emocionante del que ser parte, y no hay mejor cineasta para hacerlo que Sam”, expresó. Sobre su experiencia durante la filmación, Keoghan agregó que el proyecto le permite seguir desarrollándose como actor y, al mismo tiempo, generar nuevos vínculos con sus compañeros de elenco: “Estoy elevando mi oficio y haciendo hermanos en el set”.

Por otro lado, Paul McCartney se refirió a Paul Mescal, quien lo interpretará en las películas, y lo definió de manera afectuosa como un actor “muy lindo”.

Las cuatro producciones centradas en la historia de The Beatles llegarán a los cines de manera simultánea el 7 de abril de 2028, fecha prevista para el estreno del ambicioso proyecto dirigido por Sam Mendes.