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19 de agosto de 2026 - 11:58
Espectáculos.

Valeria Lynch se sumó a una banda callejera y sorprendió a todos en avenida Corrientes

La cantante protagonizó un inesperado momento al tomar el micrófono e interpretar “Arrancacorazones” de Attaque 77 junto a los músicos que tocaban en la calle.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Valeria Lynch sorprendió al cantar con una banda callejera en plena avenida Corrientes.

Valeria Lynch sorprendió al cantar con una banda callejera en plena avenida Corrientes.

En una noche porteña cargada de música y momentos inesperados, Valeria Lynch decidió salir de lo habitual y protagonizó una escena que sorprendió a todos en avenida Corrientes. Alejada de los teatros y de los grandes escenarios donde suele presentarse, la reconocida cantante se incorporó de manera improvisada a una banda callejera.

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La reconocida artista tomó el micrófono para demostrar nuevamente toda su potencia vocal. Su intervención generó entusiasmo entre los presentes y contó con la buena predisposición de los músicos que acompañaban el momento.

La artista difundió posteriormente en sus redes sociales un video del inesperado momento, donde aparece interpretando “Arrancacorazones”, uno de los clásicos de Attaque 77, junto al cantante de Calle Francia. La escena generó sorpresa y entusiasmo entre las personas que se encontraban transitando por el lugar.

¡Aguante la música!”, expresó Valeria Lynch al publicar las imágenes. En el mismo mensaje, contó con entusiasmo: “¡Y me metí a cantar con una súper banda en plena calle Corrientes!”.

Durante la improvisada presentación, Valeria Lynch dejó en evidencia su entusiasmo y emoción, mientras compartía sonrisas con los integrantes de la banda y recibía el afecto de las personas que, al advertir la situación, se quedaron para presenciarla.

Desde Calle Francia también reaccionaron al encuentro y le dedicaron un mensaje de agradecimiento en los comentarios: “Qué genia. Mil gracias… Toda la banda te envía un gran abrazo”.

El video viral de Valeria Lynch cantando en calle Corrientes

La actitud de Valeria Lynch también fue muy celebrada por sus seguidores, quienes rápidamente llenaron la publicación de mensajes de cariño y reconocimiento. Entre los comentarios se pudieron leer frases como: “Vale, sos una genia”; “La mejor. Sos una genia, Vale. Me imagino esos chicos la alegría que tenían”; y “Genia total, solo una grande como vos en todos los sentidos hace eso”.

Las distintas muestras de admiración se fueron multiplicando en las redes sociales, donde sus seguidores destacaron la espontaneidad y generosidad de la cantante.

La elección del tema le aportó al episodio un componente especialmente significativo. “Arrancacorazones” es una canción de Attaque 77, grupo encabezado por Mariano Martínez, quien actualmente mantiene una relación con Lynch. La cantante ya había contado en una entrevista en Otro día perdido (El Trece) que su vínculo laboral con Martínez comenzó mucho antes de que surgiera el romance.

Mariano fue productor de dos discos míos. Yo empecé haciendo rock en los 70, cuando el rock era marginal y cuando cantábamos en los sótanos. Era difícil poder sacar a la luz un género tan duro, tan fuerte, y sobre todo una mujer”, recordó.

Al recordar los primeros momentos de su relación, Valeria Lynch contó que Mariano Martínez volvió a cruzarse en su camino en 2017, cuando ella tenía la intención de grabar “Arrancacorazones”. “Ahí empezamos a trabajar juntos”, explicó la cantante al referirse al momento en que retomaron el contacto profesional.

En aquel período, los dos estaban en pareja y la relación comenzó estrictamente desde lo laboral. Sin embargo, con el paso de las canciones, empezó a surgir una atracción entre ambos. “Entre canción y canción había algo en el aire. Nos gustábamos, los dos lo sabíamos, pero ninguno avanzaba”, reconoció Lynch.

En esa misma conversación, la cantante recordó cómo fue aquel primer acercamiento en el estudio y compartió algunos detalles de ese momento: “Cuando nos vimos estuvo como una hora sin hablar. Yo estaba con el tecladista y pensaba ‘qué raro que no diga nada’. Cuando me toca tomar la tonalidad de Arrancacorazones él se acerca y me dice: ‘¿Qué te parece si hacemos tal cosa?’. Ahí empezó a hablar de todas las canciones y mi productor le dijo: ‘Desde ahora sos el productor’. No entendíamos nada al principio, pero él dijo: ‘Bueno, está bien’. Y empezamos a trabajar en la preparación de los temas que iba a hacer, los artistas que me iban a acompañar. Ahí lo conocí. Yo tenía una relación, él tenía una relación, así que no pasó nada”.

Valeria Lynch cantando junto a Mariano Martínez

La inesperada aparición de Valeria Lynch en plena avenida Corrientes terminó convirtiéndose en un momento celebrado por quienes fueron testigos y por la propia cantante. El encuentro, que vinculó a Calle Francia con una canción de Attaque 77, volvió a mostrar la vigencia de la artista y su profundo vínculo con la música, incluso cuando el escenario aparece de forma espontánea en medio de la ciudad.

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