Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: permanece en una habitación común

La salud de Mirtha Legrand continúa mostrando una evolución favorable , según confirmó este lunes 5 de octubre el Sanatorio Mater Dei a través de un nuevo parte médico. La conductora permanece internada en una habitación común y continúa avanzando con el tratamiento de rehabilitación kinesiológica.

País. La salud de Mirtha Legrand: confirmaron una "franca mejoría" pero seguirá internada

El comunicado oficial fue difundido durante la jornada y llevó tranquilidad respecto del estado de salud de la histórica figura de la televisión argentina.

“ La Sra. Mirtha Legrand sigue evolucionando favorablemente de su cuadro clínico, en una habitación común y continúa progresando en su rehabilitación kinesiológica ”, señala el informe firmado por el Dr. Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei .

El nuevo parte confirma así la evolución positiva que se había comunicado durante los últimos días. Uno de los datos centrales es que Mirtha permanece en una habitación común , mientras continúa con el proceso de recuperación indicado por los profesionales que siguen su cuadro.

Desde el sanatorio también transmitieron el agradecimiento de la familia por las numerosas muestras de afecto recibidas desde que se conoció la internación.

“Desde el Sanatorio, junto a su familia, agradecemos todo el cariño trasmitido” “Desde el Sanatorio, junto a su familia, agradecemos todo el cariño trasmitido”

Por el momento, Mirtha continuará internada y bajo seguimiento médico mientras avanza con la rehabilitación.

Además, el Mater Dei anticipó cuándo volverá a brindar información oficial. Si no se producen modificaciones en su cuadro, el próximo parte médico será difundido el miércoles 7 de octubre.

De esta manera, la evolución continúa siendo favorable y los profesionales mantienen el seguimiento de su recuperación antes de definir los próximos pasos.