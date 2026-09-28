Mirtha Legrand evoluciona favorablemente: qué dice el un nuevo parte médico

Este lunes se difundió una nueva actualización sobre el estado de salud de Mirtha Legrand , cuando se cumplen diez días desde su segunda internación a raíz de un cuadro respiratorio. En esta oportunidad, el sanatorio Mater Dei emitió un comunicado y llevó tranquilidad a la familia y todos los seguidores de la diva.

“La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente , habiendo finalizado el tratamiento antibiótico . Se encuentra acompañada de su familia, y agradece el cariño y respeto dispensado”, se indicó. El comunicado lleva la firma del director médico del sanatorio, Dr. Enrique Echagüe , y señala además que “De no mediar cambios, el miércoles próximo se enviará un nuevo parte médico”.

La conductora, de 99 años , continúa hospitalizada desde el viernes 18 de septiembre , fecha en la que fue ingresada por un cuadro compatible con neumopatía. Esta segunda internación se produjo a pocos días de haber recibido el alta médica correspondiente a una primera hospitalización, que también había tenido como motivo un problema respiratorio .

El parte médico más reciente emitido por el sanatorio, el viernes 25 , había informado que Legrand evolucionaba “muy bien de su cuadro respiratorio” y que había comenzado a realizar más actividad física junto al equipo de kinesiología . El documento, suscripto por el director médico Enrique Echagüe , precisaba también que la conductora permanecería hospitalizada hasta completar el proceso de recuperación y encontrarse en condiciones de volver a desarrollar sus actividades habituales .

En el centro de salud, el equipo médico decidió esperar a que concluya por completo el tratamiento con antibióticos antes de determinar si corresponde otorgarle el alta. La medida apunta a reducir el riesgo de una nueva recaída, especialmente después de que la conductora tuviera que volver a internarse apenas cinco días después de haber dejado el sanatorio, durante la primera mitad de septiembre.

Los detalles de la segunda internación de Mirtha Legrand

La segunda hospitalización de Legrand se inició luego de que la conductora manifestara problemas para respirar. En el primer parte emitido por el sanatorio Mater Dei, se informó que había sido ingresada con el objetivo de realizarle distintos estudios, proporcionarle el tratamiento indicado y mantenerla bajo seguimiento del equipo médico. A medida que transcurrieron las jornadas, los sucesivos comunicados de la institución dieron cuenta de una mejoría en su estado de salud.

A lo largo de su internación, la conductora estuvo acompañada por distintos integrantes de su familia. En diferentes momentos del día, se acercaron al sanatorio situado en la calle San Martín de Tours sus nietos Juana Viale y Nacho Viale, su hija Marcela Tinayre y su bisnieta Ámbar de Benedictis.

Como parte del tratamiento y seguimiento médico, Legrand realiza sesiones de kinesiología. En una de las informaciones difundidas anteriormente, Adrián Pallares había señalado en Intrusos que la conductora pasaba parte del tiempo sentada, veía televisión y mantenía un buen estado de ánimo.

El periodista recomendó además no anticipar una fecha para el alta médica, debido a que los profesionales todavía debían aguardar los resultados de los cultivos y finalizar el esquema de tratamiento establecido.

La palabra de Juana Viale sobre la salud de Mirtha Legrand

La internación de Legrand también modificó la programación de El Trece. La última edición de su ciclo televisivo con ella como conductora tuvo lugar el 29 de agosto. A partir de ese momento, Juana Viale quedó al frente de La Noche de Mirtha y de los tradicionales almuerzos dominicales, mientras su abuela continúa con su recuperación en el Mater Dei.

El sábado 27, Juana Viale volvió a ponerse al frente de la mesa y aprovechó los primeros minutos del programa para dedicarle unas palabras a su abuela. “La abuela está mejorando muy bien, así que le mando un beso muy grande porque no se lo pierde el programa. Me ve, me dice las cosas que sí, las cosas que no, todo”, expresó durante la emisión.

Más adelante, Juana reveló que Legrand continúa viendo el programa desde la clínica y se refirió con humor a la atención con la que su abuela sigue cada detalle. “Así que abuelita, me muevo lentamente. ¿Te gusta?”, dijo, antes de volver a enviarle un saludo directamente desde la pantalla.

En los primeros días de septiembre, Legrand había sido hospitalizada en el mismo sanatorio a raíz de un cuadro gripal que posteriormente derivó en bronquitis.

Después de permanecer varios días bajo controles médicos, recibió el alta el domingo 13 y regresó a su domicilio de la avenida del Libertador para continuar allí con la recuperación. Sin embargo, el viernes siguiente volvió a presentar una descompensación respiratoria, por lo que tuvo que ser trasladada nuevamente al Mater Dei.