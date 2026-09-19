Mirtha Legrand mostró una leve mejoría

La conductora de 99 años permanece internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio. Según informó Ángel de Brito, los médicos lograron hidratarla y preparan un tratamiento con antibióticos.

Salud. Qué es la neumopatía, la enfermedad por la que Mirtha Legrand volvió a ser internada

La salud de Mirtha Legrand volvió a generar preocupación luego de que fuera internada de urgencia durante la tarde del viernes en el Sanatorio Mater Dei, apenas cinco días después de haber recibido el alta.

La conductora de 99 años permanece bajo observación médica debido a una recaída en el cuadro respiratorio por el que había sido atendida recientemente. En las últimas horas, trascendió que mostró una leve mejoría.

“Encontraron la bacteria. Batería de antibióticos. Lograron la hidratación” , informó el periodista Ángel de Brito a través de su cuenta de X.

Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand

Según informó Teleshow, Mirtha transitó una noche tranquila dentro del cuadro de riesgo que atraviesa. Su estado general es estable y fue trasladada a una habitación individual, donde continúa con atención permanente.

Durante la internación recibió la visita de su círculo más cercano, entre ellos su hija Marcela Tinayre y su nieta Juana Viale.

La conductora permanece a la espera de nuevos estudios y controles. Si no surgen inconvenientes, el próximo parte médico oficial sería difundido el lunes 21 de septiembre.

Qué informó el Sanatorio Mater Dei

El parte firmado por el director del sanatorio, el doctor Enrique Echagüe, indicó que Legrand ingresó “por presentar un cuadro compatible con neumopatía”.

El comunicado señaló que permanece internada mientras se realizan “los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes”. Además, la familia agradeció la preocupación y pidió respeto por la salud de la conductora.

El cuadro requiere cuidados especiales por su edad y por el antecedente inmediato. Mirtha Legrand había permanecido internada entre el 7 y el 13 de septiembre debido a otra afección respiratoria.