viernes 18 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de septiembre de 2026 - 17:26
Espectáculos.

Internaron nuevamente a Mirtha Legrand: qué le pasó

Mirtha Legrand volvió a ser internada a menos de una semana del alta médica. Ingresó por la guardia del Mater Dei y quedó en observación.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Internaron nuevamente a Mirtha Legrand en el Sanatorio Mater Dei: qué le pasó.&nbsp;

Internaron nuevamente a Mirtha Legrand en el Sanatorio Mater Dei: qué le pasó. 

Mirtha Legrand regresó al Sanatorio Mater Dei a menos de una semana de haber sido dada de alta. La conductora permanece en observación. Los detalles, en la nota.

Lee además
La salud de Mirtha Legrand.
Salud.

Qué es la neumopatía, la enfermedad por la que Mirtha Legrand volvió a ser internada
Mirtha Legrand.
País.

Mirtha Legrand fue dada de alta tras pasar una semana internada por un problema respiratorio

Internaron nuevamente a Mirtha Legrand en el Sanatorio Mater Dei: qué le pasó

Mirtha Legrand volvió a ser internada este viernes 18 de septiembre en el Sanatorio Mater Dei, en la Ciudad de Buenos Aires, a pocos días de haber recibido el alta médica. La conductora ingresó por la guardia y quedó bajo observación.

Según informó La Nación, Mirtha volvió a ingresar al Sanatorio Mater Dei en las últimas horas. La conductora de 99 años fue atendida en la guardia y los médicos resolvieron que debía permanecer internada bajo observación.

La nueva internación ocurrió menos de una semana después de que Mirtha Legrand recibiera el alta, el domingo 13. La conductora se encontraba en su domicilio, donde continuaba su recuperación tras el cuadro respiratorio bronquial que la afectó a comienzos de mes.

La primera internación había comenzado el lunes 7 de septiembre, cuando Mirtha Legrand ingresó al sanatorio por un cuadro gripal agudo que afectó sus bronquios.

Tras seis días de internación, Mirtha había recibido el alta médica y continuaba su recuperación en casa. Sin embargo, pocos días después volvió al Mater Dei, donde quedó nuevamente bajo observación.

Qué dice el nuevo parte médico sobre Mirtha Legrand

Tras conocerse la nueva internación de Mirtha Legrand, el Sanatorio Mater Dei difundió un comunicado oficial para informar sobre su estado.

El comunicado señaló que la conductora de "La Noche de Mirtha" (El Trece) atraviesa una neumopatía y se encuentra realizándose los estudios médicos correspondientes.

Por la nueva internación de Mirtha Legrand, La Noche de Mirtha volvió a sufrir cambios en su programación de El Trece.

Este viernes, Juana Viale se hizo cargo de las grabaciones del programa del sábado. La acompañarán Juana Repetto, Guillermo Pfening, Martín Menem, Álvaro Navia y Jésica Bossi.

La evolución de Mirtha Legrand permanece bajo observación médica, a la espera de un nuevo parte del Mater Dei sobre su estado de salud.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Qué es la neumopatía, la enfermedad por la que Mirtha Legrand volvió a ser internada

Mirtha Legrand fue dada de alta tras pasar una semana internada por un problema respiratorio

Mirtha Legrand seguirá internada al menos hasta el lunes: qué dice el nuevo parte médico

La salud de Mirtha Legrand: ¿Qué es el hamartoma pulmonar que le detectaron?

Mirtha Legrand sigue internada: cómo pasó la noche y qué dijo Nacho Viale

Lo que se lee ahora
Foto archivo.
Jujuy.

FNE 2026: cómo queda el cronograma de desfiles tras la suspensión y qué deben hacer los que pagaron su silla

Por  Federico Franco

Las más leídas

Foto archivo.
Jujuy.

FNE 2026: cómo queda el cronograma de desfiles tras la suspensión y qué deben hacer los que pagaron su silla

Candidatas Elección Capital 2026 video
FNE 2026.

Elección Provincial 2026: conocé una por una a las candidatas de los departamentos

Imagen creada con IA. video
Jujuy.

San Salvador de Jujuy: un policía manejaba borracho y chocó contra una casa

Paso de Jama cerrado este viernes por nieve en la ruta
Frontera.

Paso de Jama cerrado este viernes por nieve en la ruta

Nevó en Lagunillas de Pozuelos y El Moreno. video
Jujuy.

La nieve volvió a Jujuy en septiembre y dejó increíbles postales

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel