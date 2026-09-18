Internaron nuevamente a Mirtha Legrand: qué le pasó

Internaron nuevamente a Mirtha Legrand en el Sanatorio Mater Dei: qué le pasó.

Mirtha Legrand regresó al Sanatorio Mater Dei a menos de una semana de haber sido dada de alta. La conductora permanece en observación. Los detalles, en la nota.

País. Mirtha Legrand fue dada de alta tras pasar una semana internada por un problema respiratorio

Salud. Qué es la neumopatía, la enfermedad por la que Mirtha Legrand volvió a ser internada

Mirtha Legrand volvió a ser internada este viernes 18 de septiembre en el Sanatorio Mater Dei , en la Ciudad de Buenos Aires, a pocos días de haber recibido el alta médica. La conductora ingresó por la guardia y quedó bajo observación.

Según informó La Nación, Mirtha volvió a ingresar al Sanatorio Mater Dei en las últimas horas. La conductora de 99 años fue atendida en la guardia y los médicos resolvieron que debía permanecer internada bajo observación .

La nueva internación ocurrió menos de una semana después de que Mirtha Legrand recibiera el alta , el domingo 13. La conductora se encontraba en su domicilio, donde continuaba su recuperación tras el cuadro respiratorio bronquial que la afectó a comienzos de mes.

La primera internación había comenzado el lunes 7 de septiembre, cuando Mirtha Legrand ingresó al sanatorio por un cuadro gripal agudo que afectó sus bronquios.

Tras seis días de internación, Mirtha había recibido el alta médica y continuaba su recuperación en casa. Sin embargo, pocos días después volvió al Mater Dei, donde quedó nuevamente bajo observación.

Qué dice el nuevo parte médico sobre Mirtha Legrand

Tras conocerse la nueva internación de Mirtha Legrand, el Sanatorio Mater Dei difundió un comunicado oficial para informar sobre su estado.

El comunicado señaló que la conductora de "La Noche de Mirtha" (El Trece) atraviesa una neumopatía y se encuentra realizándose los estudios médicos correspondientes.

Por la nueva internación de Mirtha Legrand, La Noche de Mirtha volvió a sufrir cambios en su programación de El Trece.

Este viernes, Juana Viale se hizo cargo de las grabaciones del programa del sábado. La acompañarán Juana Repetto, Guillermo Pfening, Martín Menem, Álvaro Navia y Jésica Bossi.

La evolución de Mirtha Legrand permanece bajo observación médica, a la espera de un nuevo parte del Mater Dei sobre su estado de salud.