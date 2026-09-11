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11 de septiembre de 2026 - 14:45
Espectáculos.

Mirtha Legrand seguirá internada al menos hasta el lunes: qué dice el nuevo parte médico

El Sanatorio informó que Mirtha Legrand evoluciona favorablemente del cuadro respiratorio. El lunes volverán a informar sobre su estado de salud.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Mirtha Legrand.

Mirtha Legrand.

El Sanatorio difundió un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand y confirmó que la conductora continuará internada al menos hasta el lunes, mientras sigue bajo control médico por el cuadro respiratorio que motivó su hospitalización.

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Según el comunicado, la diva “continúa evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio, con una participación activa de su kinesiólogo”. Además, desde el centro de salud indicaron que Mirtha recibe la visita de amigos y familiares en su habitación y permanece pendiente de sus actividades habituales. “Está muy atenta a sus actividades personales y agradece a todos las muestras de cariño”, señalaron.

Mirtha Legrand continuará internada

Durante el jueves había trascendido la posibilidad de que recibiera el alta médica debido a su buena evolución y luego de completar el tratamiento con antibióticos. Sin embargo, los profesionales que siguen su estado resolvieron que permanezca internada y bajo observación. El Sanatorio Mater Dei anticipó que el lunes se brindará nueva información sobre su evolución y eventual alta.

Qué mostró la tomografía

Mirtha Legrand había sido internada con un diagnóstico de bronquitis y posteriormente fue sometida a una tomografía para evaluar su cuadro. Al aire de La mañana con Moria, Mercedes Ninci dio a conocer el informe del estudio, que indicó signos de reagudización de una patología inflamatoria e infecciosa crónica de la vía aérea, con predominio bibasal.

El estudio también señaló la presencia de una hernia hiatal mixta con repercusión ventilatoria basal izquierda y un nódulo pulmonar de 14 milímetros en el lóbulo superior derecho, previamente descripto como compatible con un hamartoma. Según el informe difundido, no se detectaron cambios significativos en el resto de los hallazgos en comparación con una tomografía realizada el 13 de abril.

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