Mirtha Legrand sigue internada: cómo pasó la noche y qué dijo Nacho Viale

Qué ocurre con la salud de Mirtha Legrand mantiene la atención este martes 8 de septiembre. La conductora, de 99 años, continúa internada en el Sanatorio Mater Dei , en Buenos Aires, por un cuadro respiratorio bronquial, aunque desde su entorno aseguraron que pasó una buena noche y evoluciona favorablemente.

La Chiqui había ingresado al centro médico el lunes para realizarse estudios y continuar con el tratamiento indicado. El parte oficial informó que permanece en una habitación común , una señal que llevó tranquilidad entre sus familiares y seguidores.

Durante la mañana de este martes, Nacho Viale , nieto y productor de Mirtha, dio una breve actualización sobre cómo atravesó las últimas horas. Ante una consulta del periodista Luis Bremer, respondió: “Todo en orden por suerte” , ratificando que la evolución continúa siendo favorable. Un día antes ya había señalado que su abuela estaba “muy bien” y mejorando.

Fuentes cercanas a la familia indicaron además que Mirtha pasó bien la noche y mantuvo contacto permanente con sus seres queridos mientras continúa bajo seguimiento médico. Marcela Tinayre también había buscado llevar tranquilidad respecto del cuadro de su madre. “ Ella tiene los parámetros impecables. Son sus bronquios ”, explicó, y destacó además su buen ánimo durante la recuperación.

Por qué está internada Mirtha Legrand

Mirtha comenzó con síntomas gripales y congestión durante los últimos días, motivo por el que no pudo encabezar la edición del sábado de La noche de Mirtha. Finalmente, el cuadro fue diagnosticado como una afección respiratoria bronquial y los médicos decidieron internarla para realizar controles y continuar el tratamiento.

La ausencia de la conductora obligó a modificar la programación y Juana Viale fue quien quedó al frente del tradicional ciclo televisivo. No es la primera vez que Mirtha atraviesa un episodio de estas características durante 2026. En abril había sufrido una bronquitis que la mantuvo alejada de las grabaciones durante varias semanas.

Cuándo habrá un nuevo parte médico

Por el momento, Mirtha continúa internada y no se informó oficialmente cuándo recibirá el alta. El Sanatorio Mater Dei anticipó que, de no producirse cambios en su evolución, el próximo parte médico será difundido el miércoles 9 de septiembre.

Mientras tanto, los mensajes de su familia apuntan a llevar tranquilidad: la conductora está acompañada, de buen ánimo y continúa con los controles correspondientes.