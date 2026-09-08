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8 de septiembre de 2026 - 07:00
Jujuy.

Mariana Carrizo se presenta en el Teatro Mitre: dónde comprar las entradas

Mariana Carrizo llega a Jujuy con “Parranda Coplera Nivel Dios”. El show será el 13 de septiembre y las entradas ya están disponibles.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Mariana Carrizo se presenta en el Teatro Mitre

Mariana Carrizo se presenta en el Teatro Mitre

Mariana Carrizo se presentará el próximo 13 de septiembre en el Teatro Mitre de San Salvador de Jujuy con su espectáculo “Parranda Coplera Nivel Dios”, una propuesta que combina coplas, canciones de raíz calchaquí, humor y elementos vinculados a la cultura popular.

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Entradas para Mariana Carrizo en Jujuy

El espectáculo “Parranda Coplera Nivel Dios” se realizará el 13 de septiembre en el Teatro Mitre, en San Salvador de Jujuy. Las entradas pueden conseguirse mediante Autoentrada o directamente en la boletería del teatro.

Mariana Carrizo se presenta en el Teatro Mitre

Mariana Carrizo se presenta en el Teatro Mitre

La propuesta de la coplera y cantora salteña se presenta como una celebración alrededor de la copla, con una fuerte impronta humorística y referencias a saberes, costumbres y tradiciones populares.

“Coplas antitóxicas, antirrábicas, espantabichos y otros gualichos” forman parte de la descripción de un espectáculo que promete combinar música, relatos y humor.

“Parranda Coplera es tierra prometida de pura algarabía; las coplas más locas entre canciones de raíz calchaquí y otras yerbas que van y vienen”, anticipa la presentación.

El espectáculo también juega con la idea de convertirse en un particular “concierto de autoayuda, confidente y curaheridas”, con consejos, historias y secretos que atraviesan temas como la soltería, el empoderamiento, la juventud y la felicidad.

Quién es Mariana Carrizo

Nacida en San Carlos, en los Valles Calchaquíes de Salta, Mariana Carrizo construyó su trayectoria alrededor del canto ancestral de la copla y de la difusión de la cultura de su región.

Mariana Carrizo se presenta en el Teatro Mitre

Mariana Carrizo se presenta en el Teatro Mitre

Aprendió a cantar coplas durante su infancia junto a su abuela, mientras pastoreaban cabras en los cerros. A los ocho años tuvo su primera experiencia sobre un escenario y, con el paso del tiempo, se convirtió en una de las referentes de la copla y de la identidad cultural del Valle Calchaquí.

En 2004 obtuvo el Premio Consagración del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, uno de los reconocimientos más importantes de su carrera. Además de su actividad artística, Carrizo sostiene un trabajo ligado a la preservación y divulgación del canto ancestral, los derechos de las mujeres y diferentes causas sociales.

Una carrera con proyección internacional

A lo largo de su trayectoria, Mariana Carrizo realizó presentaciones en distintos países de Latinoamérica y Europa. Pasó por escenarios de Suiza, Suecia, Francia, Portugal, Bélgica, España, México y Guatemala.

En una de sus últimas giras, denominada “Coplas Peregrinas”, recorrió México y Guatemala y colaboró con Lila Downs y otros artistas de la región. También participó de actividades vinculadas a “Nuestra Tierra”, la película de Lucrecia Martel en la que su voz forma parte del trabajo sonoro.

Carrizo colaboró además con artistas como Residente, Dulce Pontes, Dino Saluzzi, Cecilia Todd, Peteco Carabajal, León Gieco, Chaqueño Palavecino, Jorge Rojas, Luis Salinas y Ahyre, entre otros.

Otro de sus trabajos reconocidos es “Doña Ubenza”, cuyo videoclip realizado con animación stop motion está dedicado a los niños y a la mujer andina y obtuvo numerosos premios internacionales.

Actualmente, la artista continúa trabajando en nuevo material discográfico mientras mantiene una agenda de conciertos en distintos puntos del país.

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