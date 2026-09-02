Mariana Carrizo presenta en Jujuy "Parranda Coplera Nivel Dios"

Mariana Carrizo presentará en Jujuy “Parranda Coplera Nivel Dios”, un espectáculo que promete coplas, canciones de raíz calchaquí, humor y mucha algarabía. La propuesta combina música, tradición y una puesta escénica atravesada por el desparpajo de una de las voces más representativas del canto ancestral del norte argentino.

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“Parranda Coplera” se presenta como un concierto de autoayuda, confidente, curaheridas, espanta males y arregla vidas. Con coplas “locas”, canciones que van y vienen, tips de soltería y mensajes empoderantes, el show promete una experiencia intensa, popular y festiva.

El espectáculo propone una noche de pura energía, con coplas y canciones de raíz calchaquí, mezcladas con otras “yerbas” que forman parte del universo artístico de Mariana Carrizo.

La consigna del show es clara: “Si algún mal te aqueja, aquí se va”. Desde ese tono, la artista presenta una propuesta que juega con el humor, la picardía y la tradición oral.

Además, “Parranda Coplera Nivel Dios” incluye multitips de soltería, mensajes empoderantes de todos los colores, milenarios secretos para la eterna juventud y la felicidad plena. En clave de humor, la propuesta se define como “mejor que ir al curandero, y más mejor que casarte”.

Quién es Mariana Carrizo

Mariana Carrizo es coplera y cantora nacida en San Carlos, en los Valles Calchaquíes de Salta, al norte de Argentina. Su voz lleva la fuerza de la tierra y el canto de su cultura.

Es una ferviente luchadora por la preservación y divulgación del canto ancestral de la copla, los derechos de la mujer y las causas sociales justas.

Aprendió a cantar coplas cuando era niña, de la mano de su abuela, mientras pastoreaban cabras en los cerros. A los 8 años subió por primera vez a un escenario y desde entonces siguió un camino artístico que la transformó en una referente auténtica de su raíz campesina e indígena del Valle Calchaquí.

En 2004 recibió el Premio Consagración en el Festival de Cosquín, Argentina. Su contribución al quehacer artístico es considerada de gran valor y trascendencia internacional.

Una artista con recorrido nacional e internacional

Carrizo viene de realizar una gran gira por Mesoamérica, con presentaciones en México y Guatemala, donde colaboró con Lila Downs y otros artistas. También compartió proyectos con Jorge Rojas y participó en Cosquín 2026.

Además, intervino en los eventos de presentación de la película “Nuestra Tierra”, de Lucrecia Martel, donde su voz forma parte de la obra.

Actualmente, Mariana Carrizo se encuentra abocada a su trabajo discográfico en estudio, que pronto verá la luz, y continúa con conciertos por todo el país.