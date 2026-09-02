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2 de septiembre de 2026 - 12:19
Clima.

Super Niño en Jujuy: alertan por el mantenimiento de los desagües y canaletas de las viviendas

Ante la llegada del Super Niño las autoridades piden la colaboración de la gente ante la posibilidad fuertes lluvias en diferentes sectores de Jujuy.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Prevén lluvias muy intensas en cortos períodos.

Se constituyó la Mesa del Clima donde diferentes áreas del Gobierno trabajan de cara a la prevención ante la llegada del Super Niño a la provincia. En este sentido, entre los principales escenarios observados aparece la posibilidad de condiciones de sequía en la zona de la Puna y la presencia de tormentas convectivas en distintos sectores de Jujuy, fenómenos que pueden generar lluvias intensas en períodos cortos.

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Ante esta posibilidad, los especialistas pidieron la colaboración también de los vecinos para evitar consecuencias graves en las viviendas y calles, como por ejemplo en el mantenimiento de las canaletas, los desagües y bocas de tormentas.

En este sentido los profesionales remarcaron que las tareas de prevención y planificación resultan necesarias para anticiparse a posibles escenarios climáticos y sus consecuencias en distintos puntos de la provincia.

Lluvias fuertes en poco tiempo

Mónica Valdiviezo, de la catedra de Agroclimatoloigia de la UNJU dijo que “puede ocurrir que la cantidad de precipitación de un mes sea de 40 milímetros y una lluvia traiga 25. Una sola lluvia ya está prácticamente cumpliendo todo lo que llovería en el mes”, detalló.

Estas situaciones podrían alternarse con semanas de temperaturas elevadas, seguidas por el ingreso de frentes con temperaturas más bajas y nuevas precipitaciones.

Por su parte Rafael Hurtado, miembro de la Catedra, sostuvo que “tenemos una región que es la Puna, donde la fase cálida, que se llama El Niño, afecta disminuyendo la precipitación. Sobre lo que precipita, que a veces es muy poco, todavía va a disminuir más”.

Los especialistas dijeron que se espera un Niño muy fuerte y las consecuencias más importantes podrían sentirse entre diciembre y enero.

Cómo podar un árbol

En relación al mantenimiento de las bocas de tormenta la recomendación es sacar la basura en los horarios y lugares correspondientes para que las bolsas y los residuos urbanos no afecten el normal paso del agua.

Sobre las canaletas y desagües, que muchas veces se tapan por las hojas o ramas que caen de los árboles, desde la Mesa del Clima pidieron la colaboración de los vecinos en la limpieza y mantenimiento de las mismas para evitar problemas en las viviendas.

En este sentido, desde la Dirección de Espacios Verdes del Municipio recordaron que la poda no debe hacerse por costumbre ni por decisión unilateral del frentista y que toda intervención sobre el arbolado urbano requiere evaluación previa y autorización de la Municipalidad.

“No es agarrar la motosierra y lo corto”, explicaron desde Espacios Verdes y remarcaron que ante una situación de riesgo, el vecino debe acercarse a la Dirección o comunicarse por teléfono para pedir una inspección.

Cómo pedir la autorización

Desde la Municipalidad recordaron que ante cualquier duda o pedido vinculado al arbolado urbano, los vecinos pueden comunicarse con la Dirección de Espacios Verdes para solicitar una inspección.

Canales de contacto

  • Teléfono: 388-4382222
  • Horario de atención: lunes a viernes, de 7 a 13

Ante cada aviso, personal técnico evalúa si corresponde una poda de emergencia o si la intervención debe programarse para la temporada adecuada.

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