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1 de septiembre de 2026 - 18:07
Policiales.

Violento choque frontal en Ruta 34 entre una camioneta y un camión

Un camión de carga y una camioneta chocaron de frente sobre la Ruta 34, cerca del ingreso al Cuarteadero.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Violento choque frontal en Ruta 34 entre una camioneta y uncamión

Violento choque frontal en Ruta 34 entre una camioneta y un camión

Una camioneta y un camión de carga chocaron de frente este martes al mediodía sobre la Ruta 34, a la altura del ingreso al Cuarteadero. Los ocupantes del vehículo menor fueron trasladados al Hospital de San Pedro de Jujuy y se encuentran fuera de peligro.

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El siniestro vial ocurrió cerca de las 12:15 y tuvo como protagonistas a un camión de carga y una camioneta Renault blanca. Por causas que todavía son materia de investigación, ambos vehículos chocaron de manera frontal.

De acuerdo con las primeras actuaciones, una de las principales hipótesis es que la Renault se habría cruzado de carril antes de impactar contra el camión. Las circunstancias del hecho deberán ser determinadas a partir de las pericias y demás medidas realizadas en el lugar.

Como consecuencia del impacto, los ocupantes del automóvil fueron trasladados al Hospital de San Pedro, donde recibieron las atenciones correspondientes. Según la información preliminar, ninguno de los heridos se encuentra en peligro de vida. En el lugar trabajaron efectivos de Criminalística, Bomberos y personal vial, quienes realizaron las tareas correspondientes y regularizaron la circulación después de algunos minutos.

Repavimentaron un tramo clave de la Ruta 34

Un tramo de 170 metros de la Ruta Nacional 34 fue repavimentado en el acceso a Puente Sora, como parte de los trabajos que se realizan para mejorar la circulación en uno de los corredores viales más importantes de Jujuy. La intervención se concretó mediante un convenio entre Vialidad de la Provincia y Vialidad de la Nación.

Las tareas se concentraron en un sector que necesitaba mejoras en la calzada y que es utilizado diariamente por vehículos particulares, transporte de pasajeros y camiones vinculados con la actividad comercial de la región.

El acuerdo establece una modalidad de trabajo compartida entre ambos organismos. Vialidad Nacional aporta la mano de obra necesaria para ejecutar las tareas, mientras que la Dirección Provincial de Vialidad se encarga de la inversión y provisión del asfalto utilizado en la repavimentación.

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