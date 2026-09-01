Callejero Fino sigue complicado y quedó detenido por decisión de la Justicia: los motivos

La Justicia dispuso la detención de Callejero Fino luego de que el fiscal Cosme Iribarren presentara un pedido en ese sentido durante las últimas horas. El artista de RKT fue arrestado el domingo en Villa La Ñata, Tigre, después de que efectivos de la Policía Bonaerense realice un operativo de tránsito.

En dicho procedimiento, se halló una pistola Glock calibre .40 con su numeración adulterada en el interior de su Volkswagen Amarok. El vehículo, además, circulaba sin patente.

Inicialmente, la investigación fue encuadrada como un caso de tenencia ilegal de arma de guerra . No obstante, durante la indagatoria, el fiscal Iribarren modificó la acusación por el delito de portación ilegal , una figura que contempla una sanción más severa y establece un mínimo de tres años de prisió n en caso de una eventual condena, según señalaron fuentes vinculadas al expediente. Se trata de un delito excarcelable.

|| Así fué la detención del artista Callejero Fino. Le incautaron una Glock 40 con numeración suprimida. pic.twitter.com/PGxLEoQWuM

Cuando fue detenido por los efectivos policiales, Callejero Fino manifestó que estaba yendo al cumpleaños del cantante J Rei , quien es pareja de María Becerra.

De acuerdo con lo señalado por fuentes vinculadas al expediente, cuando el artista comprendió que sería arrestado, manifestó su angustia con una contundente expresión: “Me quiero matar”, dijo.

Unas horas después, el cantante, cuyo nombre real es Natanael Alvarenga, decidió prestar declaración ante el fiscal y rechazó ser el propietario del arma. Pese a su explicación, la estrategia de defensa no alcanzó para evitar la medida y, una vez finalizada la indagatoria, fue trasladado nuevamente a una celda de una comisaría bonaerense.

El hecho y la condena previa

El historial judicial de Alvarenga representaba un punto de especial preocupación para su equipo legal: seis años atrás, el artista había sido condenado por un robo cometido con un arma de fuego.

Justamente, ese antecedente resultó determinante para que el fiscal Iribarren resolviera solicitar que el cantante permaneciera detenido. “En caso de condena, sería un reincidente”, explicó una importante fuente del ámbito judicial.

El referente del RKT fue detenido en la intersección de Italia y Ruta 27, en el sector de Villa La Ñata, cuando se desplazaba a bordo de una Volkswagen Amarok V6 que circulaba sin patentes.

Al detectar que la camioneta no llevaba las correspondientes chapas identificatorias, efectivos de la Comisaría 4° de Benavidez de la Policía Bonaerense, perteneciente a la Superintendencia AMBA Norte I, bajo el mando del comisario general Lucas Borge, procedieron a interceptar el vehículo.

La productora Wesaisons, relacionada con Callejero Fino y con otros artistas de la escena urbana, difundió un comunicado a través de su cuenta oficial de Instagram para referirse al episodio que involucra al cantante. En el mensaje, la empresa sostuvo que Alvarenga está “atendiendo un requerimiento formal y cumpliendo plenamente con sus obligaciones ciudadanas ante las autoridades competentes”.