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31 de agosto de 2026 - 23:07
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy dejó escapar el triunfo en el final y empató con Agropecuario

El Lobo ganaba con un gol de Cristian Menéndez, pero Juan Cruz Vega marcó a los 93 minutos para la visita. Con este resultado, el equipo jujeño quedó tercero.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Gimnasia de Jujuy ante Agropecuario.

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El equipo dirigido por Hernán Pellerano intentó imponer condiciones desde el inicio y durante el primer tiempo generó algunas situaciones para abrir el marcador. Sin embargo, pese a buscar por diferentes caminos, no logró quebrar el cero durante los primeros 45 minutos.

Gimnasia de Jujuy.

Gimnasia de Jujuy.

La recompensa llegó en el complemento. A los 24 minutos del segundo tiempo, Cristian “Polaco” Menéndez apareció para marcar el 1 a 0 y desatar el festejo de los hinchas jujeños. Gimnasia parecía encaminado a una victoria que le permitía trepar nuevamente a lo más alto de la tabla.

Pero cuando todo indicaba que los tres puntos se quedaban en Jujuy, Agropecuario encontró el empate en la última jugada. A los 93 minutos, Juan Cruz Vega convirtió para la visita y silenció al estadio 23 de Agosto, decretando el 1 a 1 definitivo.

El empate dejó un sabor amargo para el Lobo, que quedó tercero por diferencia de gol en una Zona B cada vez más ajustada. Tristán Suárez lidera con 48 puntos y tiene un partido menos, mientras que Temperley suma 46 unidades, las mismas que el conjunto jujeño.

Posiciones:

  • Tristán Suárez: 48 puntos*
  • Temperley: 46 puntos
  • Gimnasia de Jujuy: 46 puntos

*Tristán Suárez tiene un partido menos.

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