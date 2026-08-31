Gimnasia de Jujuy dejó escapar el triunfo en el final y empató con Agropecuario

Gimnasia de Jujuy ante Agropecuario.

Gimnasia de Jujuy igualó 1 a 1 frente a Agropecuario en el estadio 23 de Agosto, por la fecha 27 de la Zona B de la Primera Nacional. El Lobo estuvo muy cerca de quedarse con tres puntos fundamentales, pero un gol de la visita en tiempo de descuento terminó sellando el empate.

El equipo dirigido por Hernán Pellerano intentó imponer condiciones desde el inicio y durante el primer tiempo generó algunas situaciones para abrir el marcador. Sin embargo, pese a buscar por diferentes caminos, no logró quebrar el cero durante los primeros 45 minutos.

Gimnasia de Jujuy. La recompensa llegó en el complemento. A los 24 minutos del segundo tiempo, Cristian “Polaco” Menéndez apareció para marcar el 1 a 0 y desatar el festejo de los hinchas jujeños. Gimnasia parecía encaminado a una victoria que le permitía trepar nuevamente a lo más alto de la tabla.

Pero cuando todo indicaba que los tres puntos se quedaban en Jujuy, Agropecuario encontró el empate en la última jugada. A los 93 minutos, Juan Cruz Vega convirtió para la visita y silenció al estadio 23 de Agosto, decretando el 1 a 1 definitivo.

El empate dejó un sabor amargo para el Lobo, que quedó tercero por diferencia de gol en una Zona B cada vez más ajustada. Tristán Suárez lidera con 48 puntos y tiene un partido menos, mientras que Temperley suma 46 unidades, las mismas que el conjunto jujeño. Posiciones: Tristán Suárez: 48 puntos*

Temperley: 46 puntos

Gimnasia de Jujuy: 46 puntos *Tristán Suárez tiene un partido menos.

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