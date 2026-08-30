David Gallardo: "Tenemos que salir a ganar como sea"

Gimnasia y Esgrima de Jujuy se prepara para un partido importante y David Gallardo dejó en claro cuál será la postura del equipo: salir a buscar los tres puntos desde el comienzo. El Lobo recibirá a Agropecuario este lunes desde las 21 en el estadio 23 de Agosto.

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El atacante llega con confianza luego de marcar un doblete y aseguró que jugar como local obliga al equipo a tomar la iniciativa. “Tenemos que salir a ganar como sea, porque estamos jugando en casa”, sostuvo.

Gallardo explicó que la intención es recuperar el juego fluido que Gimnasia mostró durante la primera rueda del campeonato, aunque remarcó que el equipo también está preparado para afrontar otro tipo de partido.

David Gallardo y su gol con Gimnasia de Jujuy

“Si no se puede jugar, vamos a luchar, dejando todo. Este plantel tiene mucho corazón y garra”, destacó.

Sobre Agropecuario, el delantero consideró que será un rival complicado y lo definió como “un equipo difícil que sabe defenderse”.

Gimnasia de Jujuy igualó 3 a 3 ante Patronato en Paraná por la Primera Nacional. Gallardo marcó dos goles y Cosaro convirtió el restante.

“Perdieron el último partido y ahora están peleando en la zona baja, pero sabemos que vendrán a Jujuy a llevarse algo”, señaló. De todas maneras, dejó en claro que Gimnasia prioriza su propio objetivo: “Nosotros nos enfocamos en salir a ganar”.

El delantero también destacó el trabajo del entrenador Hernán Pellerano y aseguró que el plantel mantiene la tranquilidad de cara al encuentro.

“El equipo sabe que tiene que ir a ganar los partidos”, expresó Gallardo, y resaltó que el técnico plantea cada compromiso con la intención de conseguir los tres puntos.

Con esa mentalidad, Gimnasia buscará hacerse fuerte en el 23 de Agosto este lunes desde las 21 ante Agropecuario.