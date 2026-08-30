Lionel Messi volvió a brillar: tres goles y una asistencia en la goleada del Inter Miami

Lionel Messi volvió a ser determinante para el Inter Miami y tuvo una actuación sobresaliente en la MLS. El astro rosarino marcó tres goles y dio una asistencia en la contundente victoria por 7-1 ante Montreal en el Nu Stadium.

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El encuentro comenzó favorable para Inter Miami, que se puso en ventaja a los 20 minutos gracias a un cabezazo del brasileño Casemiro, tras un centro de Telasco Segovia. Montreal logró igualar a los 37 minutos por intermedio de Fabian Herbers, pero Messi apareció poco después para devolverle la ventaja a Las Garzas .

A los 40 minutos, el rosarino ejecutó un tiro libre desde el sector derecho del área. Su remate de zurda superó la barrera, se desvió levemente en un defensor y terminó dentro del arco defendido por Thomas Gillier para el 2-1 . Messi incluso pudo haber marcado nuevamente antes del descanso, pero un remate rasante suyo terminó impactando en el palo.

En el complemento, Messi volvió a demostrar toda su jerarquía. A los 52 minutos recibió dentro del área, dejó en el camino a tres defensores con una serie de gambetas y definió cruzado junto al palo para establecer el 3-1 y conseguir su segundo tanto de la noche.

El festival continuó sobre el final. A los 80 minutos, Messi asistió a Luis Suárez, quien definió cruzado para el 4-1. Apenas unos minutos después, el argentino volvió a aparecer para marcar el 5-1 con una definición sutil por encima del arquero, tras recibir un pase de Rodrigo De Paul.

Goleada y una marca histórica

Alexander Shaw convirtió el 6-1 a falta de un minuto para los 90, pero todavía quedaba tiempo para otra aparición de Messi. En la última jugada del encuentro, el capitán argentino ejecutó otro tiro libre y sacó un remate seco que se metió en el ángulo izquierdo para sellar el 7-1 definitivo.

Con este triunfo, Inter Miami cortó una racha de cinco partidos sin victorias. Tras el encuentro, Casemiro elogió al argentino: “Hay que disfrutar estos momentos. Es un jugador que hace historia, tenemos que disfrutar lo que vimos hoy, sigue siendo el mejor”.

Messi, en carrera por alcanzar a Cristiano Ronaldo

Con sus tres goles, Messi llegó a 927 tantos en 1.171 partidos profesionales y continúa acercándose a Cristiano Ronaldo, que acumula 978 goles en 1.333 encuentros. El portugués, actualmente en Al Nassr, también convirtió durante el fin de semana en el triunfo 2-1 ante Al Taawon.

Inter Miami volverá a jugar este sábado frente a Atlanta United como local y luego visitará a Chicago Fire. Además, el equipo de la Florida todavía tiene objetivos importantes por delante y buscará competir por la Campeones Cup, la Supporters’ Shield y el título de la MLS.