miércoles 12 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de agosto de 2026 - 18:20
Fútbol.

Lionel Messi puso en duda su continuidad y los jujeños opinaron: "Ya hizo feliz a todo un país"

Tras la emotiva carta de Lionel Messi por la muerte de su padre y sus dudas sobre el futuro, Canal 4 salió a la calle para conocer qué piensan los jujeños.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Festejo de jujeños en el Mundial.

Festejo de jujeños en el Mundial.

Lionel Messi volvió a conmover al mundo del fútbol luego de publicar una carta para despedir a su padre, Jorge Messi, fallecido la semana pasada. En ese mensaje, el capitán argentino también dejó una frase que generó incertidumbre sobre su futuro: “Ahora tengo dudas de que vaya a seguir jugando al fútbol mucho tiempo más”.

Lee además
¿lionel messi se retira del futbol? la frase del jugador que genero dudas
Deportes.

¿Lionel Messi se retira del fútbol? La frase del jugador que generó dudas
lionel messi revelo como le afecto la enfermedad de su papa durante el mundial 2026
Mundo.

Lionel Messi reveló como le afectó la enfermedad de su papá durante el Mundial 2026

A partir de sus palabras, Canal 4 recorrió las calles de San Salvador de Jujuy para conocer qué opinan los jujeños sobre la posibilidad de que Messi se acerque al final de su carrera profesional.

“Ya está en edad de descansar y disfrutar”

Entre las respuestas hubo quienes consideraron que el futbolista ya cumplió una etapa y que tiene derecho a tomar una decisión pensando en su vida personal. “Yo creo que ya está en edad. No es que esté en desacuerdo con cómo juega, al contrario, pero ya está. Que descanse y disfrute todo lo que ha hecho”, expresó uno de los entrevistados.

Otra persona coincidió en que la decisión deberá pasar exclusivamente por Messi: “Me parece bien si él piensa que cumplió un ciclo. Para mí podría seguir jugando, pero ya es una decisión personal”.

El dolor de Lionel Messi por la muerte de su padre.

El dolor de Lionel Messi por la muerte de su padre.

“Para mí todavía puede dar más”

También hubo jujeños que esperan seguir viendo al capitán argentino dentro de una cancha. “Mientras él se sienta bien, puede seguir. Nació para jugar al fútbol. Yo creo que todavía puede dar más, pero depende de él”, señaló otro vecino.

Una mujer reaccionó con emoción ante la posibilidad del retiro: “No, me muero. No deja Messi y me muero. Pero hay que entender también que es humano, no es un extraterrestre”.

“Ya hizo feliz a todo un país”

La muerte de Jorge Messi también estuvo presente en las respuestas. Algunos vecinos remarcaron el impacto personal que puede tener la pérdida de su padre en este momento de la carrera.

Lo que haga Messi está todo bien. Ya hizo suficiente. Con la pérdida del padre, se le fue su hincha número uno. Ojalá pueda encontrar su paz y estar tranquilo”, expresó un jujeño.

Otro resumió el sentimiento de muchos hinchas: “Ya cumplió su ciclo. Dio mucha alegría al pueblo, hizo feliz a todo un país durante mucho tiempo. Lo que haga Messi va a ser la elección correcta”.

Las palabras del capitán argentino abrieron así una pregunta que empieza a instalarse entre los fanáticos: cuánto tiempo más seguirá Messi jugando al fútbol. En Jujuy, entre quienes quieren verlo un poco más y quienes entienden que llegó el momento de disfrutar todo lo conseguido, hubo una coincidencia: respetar la decisión que tome.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

¿Lionel Messi se retira del fútbol? La frase del jugador que generó dudas

Lionel Messi reveló como le afectó la enfermedad de su papá durante el Mundial 2026

El mensaje de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi tras la muerte de su padre

Una psicóloga jujeña explicó por qué una carta puede ayudar en el duelo de Lionel Messi

El mensaje de Antonela Roccuzzo tras la emotiva carta de Messi a su padre Jorge

Lo que se lee ahora
El mensaje de Antonela Roccuzzo tras la emotiva carta de Messi a su padre Jorge. 
Deportes

El mensaje de Antonela Roccuzzo tras la emotiva carta de Messi a su padre Jorge

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Accidente fatal en Susques.
Jujuy.

Tragedia en Susques: una mujer murió tras un choque frontal en la Ruta 52

Alerta por frío extremo en Jujuy 
Jujuy.

Jujuy está bajo doble alerta: qué va a pasar con el tiempo y en qué zonas

Cerraron el Paso de Jama
País.

Paso de Jama está cerrado por nieve y viento blanco en Chile: hasta cuándo

El precio de la frutilla sigue bajando: qué está pasando y cuándo llega su mejor temporada
Producción.

El precio de la frutilla sigue bajando: qué está pasando y cuándo llega su mejor temporada

El mensaje de Antonela Roccuzzo tras la emotiva carta de Messi a su padre Jorge. 
Deportes

El mensaje de Antonela Roccuzzo tras la emotiva carta de Messi a su padre Jorge

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel