Lionel Messi puso en duda su continuidad y los jujeños opinaron: "Ya hizo feliz a todo un país"

Lionel Messi volvió a conmover al mundo del fútbol luego de publicar una carta para despedir a su padre, Jorge Messi, fallecido la semana pasada. En ese mensaje, el capitán argentino también dejó una frase que generó incertidumbre sobre su futuro: “Ahora tengo dudas de que vaya a seguir jugando al fútbol mucho tiempo más” .

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A partir de sus palabras, Canal 4 recorrió las calles de San Salvador de Jujuy para conocer qué opinan los jujeños sobre la posibilidad de que Messi se acerque al final de su carrera profesional.

Entre las respuestas hubo quienes consideraron que el futbolista ya cumplió una etapa y que tiene derecho a tomar una decisión pensando en su vida personal. “ Yo creo que ya está en edad. No es que esté en desacuerdo con cómo juega, al contrario, pero ya está. Que descanse y disfrute todo lo que ha hecho ”, expresó uno de los entrevistados.

Otra persona coincidió en que la decisión deberá pasar exclusivamente por Messi: “ Me parece bien si él piensa que cumplió un ciclo. Para mí podría seguir jugando, pero ya es una decisión personal ”.

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“Para mí todavía puede dar más”

También hubo jujeños que esperan seguir viendo al capitán argentino dentro de una cancha. “Mientras él se sienta bien, puede seguir. Nació para jugar al fútbol. Yo creo que todavía puede dar más, pero depende de él”, señaló otro vecino.

Una mujer reaccionó con emoción ante la posibilidad del retiro: “No, me muero. No deja Messi y me muero. Pero hay que entender también que es humano, no es un extraterrestre”.

“Ya hizo feliz a todo un país”

La muerte de Jorge Messi también estuvo presente en las respuestas. Algunos vecinos remarcaron el impacto personal que puede tener la pérdida de su padre en este momento de la carrera.

“Lo que haga Messi está todo bien. Ya hizo suficiente. Con la pérdida del padre, se le fue su hincha número uno. Ojalá pueda encontrar su paz y estar tranquilo”, expresó un jujeño.

Otro resumió el sentimiento de muchos hinchas: “Ya cumplió su ciclo. Dio mucha alegría al pueblo, hizo feliz a todo un país durante mucho tiempo. Lo que haga Messi va a ser la elección correcta”.

Las palabras del capitán argentino abrieron así una pregunta que empieza a instalarse entre los fanáticos: cuánto tiempo más seguirá Messi jugando al fútbol. En Jujuy, entre quienes quieren verlo un poco más y quienes entienden que llegó el momento de disfrutar todo lo conseguido, hubo una coincidencia: respetar la decisión que tome.