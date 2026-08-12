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12 de agosto de 2026 - 13:21
Jujuy.

Una psicóloga jujeña explicó por qué una carta puede ayudar en el duelo de Lionel Messi

Berenice Ruesjas, psicóloga jujeña, habló sobre la muerte de Jorge Messi y el duelo del jugador tras la muerte de su papá.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
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La especialista analizó el duelo de Messi desde el vínculo con su papá, una figura clave en su vida personal y deportiva. También remarcó que cada persona atraviesa una pérdida de manera distinta y que lo importante es "no esconder lo que duele".

La carta como forma de despedida

Ruesjas sostuvo que, en muchos procesos de duelo, escribir puede ser una manera de expresar aquello que quedó pendiente. Su explicación tomó otro sentido al día siguiente, cuando Lionel Messi publicó en redes sociales un mensaje para despedirse de su papá.

A veces aconsejo hacer una carta y despedirse, porque quedan muchas por decir cuando se fue y ¿a dónde va? Están en otro plano y nos escuchan igual. A veces aconsejo hacer una carta y despedirse, porque quedan muchas por decir cuando se fue y ¿a dónde va? Están en otro plano y nos escuchan igual.

Para la psicóloga, hablar de quien murió, recordar y poner en palabras lo que se siente puede ayudar a atravesar la pérdida: “Ayuda siempre, traer recuerdos, hablar del ser querido, nos hace bien. Callar es guardar el dolor y eso nos hace cada vez más daño”, agregó.

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Qué representa perder a un padre

Al referirse al duelo por la muerte de Jorge Messi, Ruesjas explicó que la pérdida de un ser querido siempre es significativa, aunque depende del vínculo que se tenía con esa persona: "Siempre considero que la mamá y el papá son nuestro techo”.

Sobre el caso particular de Messi, la psicóloga remarcó el lugar que ocupó Jorge Messi en su historia. “Su papá era su empuje, toda la vida fue una persona que lo impulsó a estar donde está hoy”, dijo y luego aclaró que no se puede saber exactamente qué pasa por la cabeza de una persona en una situación así, pero sí se pueden pensar algunos procesos comunes frente a una pérdida.

“Podemos suponer que cuando uno pierde un ser querido primero atraviesa el dolor, ‘ya no está más’, a veces cuando uno es niño tiene que simbolizar eso, cuando es adulto es distinto pero esa ausencia me va a doler siempre mucho, es una persona que me estaba cuidando y apoyando”.

Cómo transitar el duelo sin ocultar el dolor

La psicóloga remarcó que el duelo no se resuelve de inmediato y que necesita tiempo. Para ella, es importante permitirse llorar, hablar y aceptar la tristeza.

El duelo tiene un proceso, no es que en 5 minutos tengo todo resuelto o está todo mal, tengo que dejarme sentir que algo me hace mal y permitir llorar, porque alguien me abrace y llore, hay que transitar el dolor. El duelo tiene un proceso, no es que en 5 minutos tengo todo resuelto o está todo mal, tengo que dejarme sentir que algo me hace mal y permitir llorar, porque alguien me abrace y llore, hay que transitar el dolor.

La posibilidad de que Messi deje el fútbol

Sobre el regreso de Messi a sus obligaciones y a su vida como futbolista, Ruesjas sostuvo que cada persona atraviesa el proceso a su manera y que no corresponde imponer tiempos.

“Darse tiempo: pensar en mis obligaciones. ¿Las dejo de hacer? ¿Voy a seguir? Yo siempre sugiero que hay que darse el tiempo de poder seguir, hay un miedo social de que Messi deje de jugar el fútbol porque perdió a su papá, pero eso cada uno lo transita como puede es algo individual y no general, hay acompañar respetando”.

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