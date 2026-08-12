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12 de agosto de 2026 - 11:05
Deportes.

¿Lionel Messi se retira del fútbol? La frase del jugador que generó dudas

Lionel Messi escribió una sentida carta para su papá y puso en duda su continuidad como futbolista.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
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En su despedida, Messi reconoció: “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”. El astro rosarino recordó la presencia constante de su papá en cada etapa de su carrera y el dolor de no haber podido compartir juntos el final de su camino como futbolista.

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El vínculo inquebrantable entre Messi y su papá

Desde sus primeros pasos en el fútbol, Lionel Messi contó con el apoyo incondicional de su papá, quien lo acompañó a entrenamientos y partidos, incluso después de largas jornadas de trabajo. “Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando”, relató.

El vínculo familiar se fortaleció con el paso de los años. “Obviamente, a los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios”, recordó Messi, que también destacó el rol de su papá como amigo y representante.

En su mensaje, el capitán argentino reconoció la importancia de su papá en cada decisión y momento clave de su vida. “Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías”, expresó.

Messi también remarcó que la mayor felicidad de su papá era ver a la familia unida y disfrutar de sus logros en silencio, sin buscar protagonismo. “Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí”, concluyó.

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