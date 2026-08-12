Lionel Messi reveló como le afectó la enfermedad de su papá durante el Mundial 2026

En una extensa carta publicada en sus redes sociales, Lionel Messi reveló como lo afectó la muerte de su papá, Jorge Messi, durante el desarrollo del Mundial 2026 donde Argentina jugo la final frente a España. "Nunca pude sentirme bien", aseguró.

“Tanto me pedías que juege el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste”, escribió Messi y sostuvo que “era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar”.

“Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar” En el posteo de sus redes sociales, Messi dijo que “cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido”.

“Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrate una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien”.

Por último, en el marco de su despedida, Lionel Messi dijo que “cuando llegue creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabes cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo”.

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