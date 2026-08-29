Las mejores fotos de Las Leonas campeonas del Mundo 2026

Hockey.
Las Leonas sumaron su tercera estrella: los tres títulos de Argentina fueron ante Países Bajos
Por Gabriela Bernasconi
La Selección Argentina de Hockey se consagró campeona del Mundo 2026 tras vencer por penales a Países Bajos.
Foto: AP Photo/Patrick Post
Foto: AP Photo/Patrick Post
Foto: AP Photo/Patrick Post
Foto: AP Photo/Patrick Post
Foto: AP Photo/Patrick Post
Foto: AP Photo/Patrick Post
Foto: AP Photo/Patrick Post
Foto: AP Photo/Patrick Post
Foto: AP Photo/Patrick Post
Foto: AP Photo/Patrick Post
Foto: AP Photo/Patrick Post
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