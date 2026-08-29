Las Leonas sumaron su tercera estrella: los tres títulos de Argentina fueron ante Países Bajos

Las Leonas se consagraron campeonas del Mundial de Hockey 2026 este sábado en Amstelveen, Países Bajos, tras vencer al seleccionado local por 3-1 en los shootouts, luego de igualar 1-1 durante los 60 minutos reglamentarios. Con este resultado, la Selección Argentina volvió a levantar la Copa del Mundo después de 16 años y alcanzó el tercer título mundial de su historia.

La conquista en tierras neerlandesas se suma a las obtenidas en Perth 2002 y Rosario 2010. En las tres oportunidades, Argentina tuvo un mismo rival en la definición: Países Bajos.

Los tres títulos mundiales de Las Leonas: los tres ante Países Bajos La primera consagración llegó en Perth 2002, cuando Las Leonas enfrentaron a Países Bajos en la final. Después de igualar durante el partido, Argentina se impuso en la definición por penales y consiguió su primer campeonato mundial.

Ocho años más tarde llegó la segunda estrella. En Rosario 2010, Las Leonas volvieron a encontrarse con el seleccionado neerlandés y lo derrotaron por 3-1, esta vez como locales.

Tuvieron que pasar 16 años para que Argentina volviera a conquistar el máximo título. En Amstelveen 2026, nuevamente frente a Países Bajos, el encuentro terminó 1-1 durante el tiempo reglamentario y el campeonato se definió mediante penales australianos. Las Leonas se impusieron 3-1 en los shootouts y sumaron así el tercer Mundial de su historia: 2002, 2010 y 2026, tres consagraciones con Países Bajos como rival en la definición.

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