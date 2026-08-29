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29 de agosto de 2026 - 13:19
Hockey.

Las Leonas sumaron su tercera estrella: los tres títulos de Argentina fueron ante Países Bajos

La Selección Argentina volvió a conquistar la Copa del Mundo después de 16 años. Los títulos de 2002, 2010 y 2026 tuvieron a Países Bajos como rival en la definición.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
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Las Leonas se consagraron campeonas del Mundial de Hockey 2026 este sábado en Amstelveen, Países Bajos, tras vencer al seleccionado local por 3-1 en los shootouts, luego de igualar 1-1 durante los 60 minutos reglamentarios. Con este resultado, la Selección Argentina volvió a levantar la Copa del Mundo después de 16 años y alcanzó el tercer título mundial de su historia.

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La conquista en tierras neerlandesas se suma a las obtenidas en Perth 2002 y Rosario 2010. En las tres oportunidades, Argentina tuvo un mismo rival en la definición: Países Bajos.

Los tres títulos mundiales de Las Leonas: los tres ante Países Bajos

La primera consagración llegó en Perth 2002, cuando Las Leonas enfrentaron a Países Bajos en la final. Después de igualar durante el partido, Argentina se impuso en la definición por penales y consiguió su primer campeonato mundial.

Ocho años más tarde llegó la segunda estrella. En Rosario 2010, Las Leonas volvieron a encontrarse con el seleccionado neerlandés y lo derrotaron por 3-1, esta vez como locales.

Tuvieron que pasar 16 años para que Argentina volviera a conquistar el máximo título. En Amstelveen 2026, nuevamente frente a Países Bajos, el encuentro terminó 1-1 durante el tiempo reglamentario y el campeonato se definió mediante penales australianos.

Las Leonas se impusieron 3-1 en los shootouts y sumaron así el tercer Mundial de su historia: 2002, 2010 y 2026, tres consagraciones con Países Bajos como rival en la definición.

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