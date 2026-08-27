Las Leonas vencieron a Australia y están en la final del Mundial de Hockey 2026

Las Leonas en la final del Mundial de Hockey 2026.

Las Leonas se clasificaron a la final del Mundial de Hockey 2026 después de vencer este jueves por 1-0 a Australia en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica. El seleccionado argentino irá ahora por el título frente a Países Bajos , que eliminó a Bélgica en la otra semifinal.

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El equipo dirigido por Fernando Ferrara buscó durante gran parte del encuentro romper la resistencia australiana. Después de varias aproximaciones, el premio llegó en el último cuarto.

Una jugada preparada a partir de un córner corto terminó con Julieta Jankunas convirtiendo el único gol del partido , que finalmente significó el pasaje argentino a la definición del campeonato.

Australia intentó reaccionar y presionó durante los minutos finales, pero la defensa argentina logró sostener la ventaja hasta el cierre.

Las Leonas en la final del Mundial de Hockey 2026.

De esta manera, Las Leonas mantienen el invicto en el Mundial que se disputa entre Bélgica y Países Bajos. Durante la primera ronda vencieron a Alemania y Escocia y empataron con Estados Unidos. Luego derrotaron 3-0 a España e igualaron sin goles frente a Bélgica antes de superar a Australia en semifinales.

Países Bajos será el rival por el título

En la otra semifinal, Países Bajos derrotó 1-0 a Bélgica y consiguió el segundo boleto para la final.

La definición femenina está programada para el sábado 29 de agosto en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Países Bajos.

Las Leonas volverán así a disputar el partido decisivo de una Copa del Mundo y buscarán quedarse con el título mundial.