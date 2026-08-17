Mundial de Hockey: Las Leonas consiguieron un triunfo impresionante ante Alemania por 3-2

Las Leonas vencieron 2-0 a Alemania este lunes 17 de agosto por la segunda fecha del Grupo B del Mundial de Hockey 2026. El seleccionado argentino consiguió así su primera victoria en el certamen después del empate 1-1 frente a Estados Unidos en su presentación inicial.
Argentina tomó la iniciativa y consiguió abrir el marcador gracias a Eugenia Trinchinetti. Más tarde, Agustina Gorzelany amplió la diferencia y aseguró un resultado clave para las aspiraciones del equipo nacional en la competencia.
Las Leonas golpearon primero ante Alemania
El seleccionado argentino encontró el primer gol luego de un córner corto. Eugenia Trinchinetti capturó el rebote y convirtió el 1-0, que le permitió a Las Leonas pasar al frente en el marcador.
A partir de la ventaja, Argentina sostuvo el resultado frente a un conjunto alemán que había llegado al encuentro después de comenzar el Mundial con una victoria.
Las Leonas, en cambio, necesitaban sumar de a tres luego de haber igualado 1-1 ante Estados Unidos en la primera fecha.
Gorzelany selló el 2-0 para Argentina
La tranquilidad llegó en el inicio del último cuarto. Alemania cometió una infracción dentro del área y Argentina contó con una nueva posibilidad para ampliar la diferencia.
Agustina Gorzelany ejecutó el penal y marcó el 2-0 definitivo, que terminó de encaminar la primera victoria argentina en este Mundial.
Con el triunfo, el seleccionado dirigido por Fernando Ferrara sumó tres puntos fundamentales y mejoró su panorama dentro del Grupo B, integrado por Argentina, Alemania, Estados Unidos y Escocia.
Cuándo vuelven a jugar Las Leonas
Después de superar a Alemania, Argentina deberá completar su participación en la fase de grupos frente a Escocia.
El encuentro se disputará el miércoles 19 de agosto desde las 6 de la mañana, hora argentina, y será el tercer y último compromiso de Las Leonas en esta primera etapa del Mundial.
Argentina llegará a ese partido fortalecida por su primera victoria y con el objetivo de cerrar de la mejor manera la fase inicial para continuar su camino en la Copa del Mundo.
Lo más importante
- Las Leonas vencieron 2-0 a Alemania.
- Argentina consiguió su primera victoria en el Mundial 2026.
- Eugenia Trinchinetti convirtió el primer gol.
- Agustina Gorzelany marcó el segundo de penal.
- El próximo partido será ante Escocia el miércoles 19 de agosto a las 6.
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