Mundial de Hockey: Las Leonas consiguieron un triunfo impresionante ante Alemania por 3-2

Las Leonas se recuperaron del empate del debut y superaron 2-0 a Alemania por la segunda jornada del Grupo B.

Las Leonas vencieron 2-0 a Alemania este lunes 17 de agosto por la segunda fecha del Grupo B del Mundial de Hockey 2026 . El seleccionado argentino consiguió así su primera victoria en el certamen después del empate 1-1 frente a Estados Unidos en su presentación inicial.

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Argentina tomó la iniciativa y consiguió abrir el marcador gracias a Eugenia Trinchinetti. Más tarde, Agustina Gorzelany amplió la diferencia y aseguró un resultado clave para las aspiraciones del equipo nacional en la competencia.

El seleccionado argentino encontró el primer gol luego de un córner corto. Eugenia Trinchinetti capturó el rebote y convirtió el 1-0 , que le permitió a Las Leonas pasar al frente en el marcador.

A partir de la ventaja, Argentina sostuvo el resultado frente a un conjunto alemán que había llegado al encuentro después de comenzar el Mundial con una victoria.

Las Leonas, en cambio, necesitaban sumar de a tres luego de haber igualado 1-1 ante Estados Unidos en la primera fecha.

Gorzelany selló el 2-0 para Argentina

La tranquilidad llegó en el inicio del último cuarto. Alemania cometió una infracción dentro del área y Argentina contó con una nueva posibilidad para ampliar la diferencia.

Agustina Gorzelany ejecutó el penal y marcó el 2-0 definitivo, que terminó de encaminar la primera victoria argentina en este Mundial.

Con el triunfo, el seleccionado dirigido por Fernando Ferrara sumó tres puntos fundamentales y mejoró su panorama dentro del Grupo B, integrado por Argentina, Alemania, Estados Unidos y Escocia.

Cuándo vuelven a jugar Las Leonas

Después de superar a Alemania, Argentina deberá completar su participación en la fase de grupos frente a Escocia.

El encuentro se disputará el miércoles 19 de agosto desde las 6 de la mañana, hora argentina, y será el tercer y último compromiso de Las Leonas en esta primera etapa del Mundial.

Argentina llegará a ese partido fortalecida por su primera victoria y con el objetivo de cerrar de la mejor manera la fase inicial para continuar su camino en la Copa del Mundo.

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