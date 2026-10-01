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1 de octubre de 2026 - 11:12
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Fecha FIFA: ¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina?

El equipo continuará con su calendario en el Monumental, donde jugará dos encuentros. El primero ante Burkina Faso, y el segundo con Benín.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cuando vuelve a jugar la Selección Argentina.

Cuando vuelve a jugar la Selección Argentina.

La Selección argentina inició esta singular ventana internacional con una contundente victoria por 4-0 frente a Bolivia en Córdoba, pero ahora continuará su calendario en Buenos Aires. Los de Lionel Scaloni disputarán allí dos nuevos amistosos en el Monumental, dentro de una programación marcada especialmente por la despedida de Lionel Messi.

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La Albiceleste volverá a presentarse este sábado 3 de octubre a partir de las 21, cuando se mida con Burkina Faso en el estadio Monumental. Será la segunda presentación del equipo durante esta fecha FIFA y marcará su regreso al estadio de Núñez.

Lionel Scaloni prueba variantes

Una vez finalizado el duelo contra Bolivia, los futbolistas volverán a entrenarse en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza. Allí, Lionel Scaloni seguirá probando alternativas y repartiendo minutos entre diferentes jugadores, con la mirada puesta en el nuevo proceso que se pondrá en marcha una vez concluido el Mundial.

Entre las principales novedades para el equipo estará la vuelta de Enzo Fernández, que podrá reaparecer luego de haber cumplido la sanción disciplinaria aplicada por la FIFA a raíz de la expulsión que sufrió en la final del Mundial frente a España.

Sin embargo, el partido contra Burkina Faso quedará en un segundo plano frente a la expectativa que genera la siguiente presentación. La Selección argentina se medirá con Benín el martes 6 de octubre a las 20 en el estadio Monumental, en un encuentro que tendrá como principal atractivo la que será la última aparición de Lionel Messi con la camiseta argentina.

El 31 de agosto, el capitán de la Selección argentina confirmó que había tomado la determinación de cerrar su etapa con la Albiceleste, después de 21 años representando al país. "Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento", manifestó el futbolista rosarino al dar a conocer públicamente su decisión.

Lionel Messi se despide de la Selección Argentina

Por este motivo, el duelo ante Benín estará cargado de una significación particular: representará la despedida oficial de Lionel Messi del seleccionado argentino, tras una carrera en la que logró conquistar la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

A diferencia del partido que tendrá lugar frente a Benín, el compromiso contra Burkina Faso no contará con la presencia del 10 y estará orientado principalmente a probar alternativas dentro del equipo. En ese contexto, Scaloni podrá analizar el rendimiento tanto de jugadores con amplia experiencia como de varios jóvenes que comienzan a ocupar un lugar cada vez más relevante en la Selección argentina.

De cara a esta seguidilla de partidos preparatorios, el entrenador presentó una lista de convocados extensa y diversa, en la que confluyen campeones del mundo, futbolistas que suelen integrar las convocatorias y nuevas promesas que buscan ganarse un lugar estable dentro del seleccionado.

La lista está integrada por Emiliano Martínez, Juan Musso, Gerónimo Rulli, Santiago Beltrán, Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Juan Foyth, Facundo Medina, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios, Valentín Gómez, Nicolás Tagliafico, Román Vega, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Ezequiel Fernández, Santiago Simón, Tobías Andrada, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Thiago Almada, Leonel Flores, Giuliano Simeone, Nicolás González, Gianluca Prestianni, José Manuel López, Santiago Castro, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Lionel Messi.

De todos modos, la convocatoria sufrió algunas bajas de último momento. Tobías Andrada y Thiago Almada fueron liberados debido a distintas lesiones y volvieron a River, mientras que Leonel Flores quedó al margen del duelo frente a Burkina Faso, ya que deberá disputar con Boca el encuentro ante Unión correspondiente al Clausura.

Así quedó conformado el cronograma de la Selección argentina para completar esta fecha FIFA: el sábado 3 de octubre, la Albiceleste se enfrentará con Burkina Faso a las 21 en el estadio Monumental.

Luego, el martes 6 de octubre, volverá a jugar en Núñez ante Benín desde las 20, en un partido que tendrá como acontecimiento central la despedida de Lionel Messi.

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