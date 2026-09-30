Lionel Messi será distinguido por la UBA con un doctorado honoris causa. 

Lionel Messi recibirá el Doctorado Honoris Causa de la UBA, luego de que el Consejo Superior aprobara por unanimidad otorgarle la máxima distinción de la universidad.

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El reconocimiento será entregado el 6 de octubre, en la previa del encuentro despedida de la Selección argentina en el Monumental.

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi , será distinguido con el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA) , el máximo reconocimiento honorífico que entrega la institución.

La decisión fue aprobada por unanimidad por el Consejo Superior y la ceremonia de entrega está prevista para el martes 6 de octubre , antes del partido despedida del equipo nacional en el Estadio Monumental.

Entre los motivos de la distinción, la Universidad de Buenos Aires resaltó la carrera de Lionel Messi y su importancia como embajador de la Argentina en el mundo. Así, el futbolista recibirá el reconocimiento de la UBA por su trayectoria y por el lugar que ocupó representando al país.

El homenaje tendrá lugar el martes 6 de octubre, una fecha especial para Lionel Messi: ese día, el capitán argentino volverá a vestir la camiseta de la Selección argentina por última vez en un encuentro oficial.

La distinción de la UBA destaca la etapa de Messi como líder de la Selección argentina, marcada por títulos históricos como la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. La resolución también incluye la referencia al subcampeonato en el Mundial 2026.

Esta seguidilla de conquistas llevó a Messi a integrar un ciclo histórico de la Selección argentina, con cuatro títulos consecutivos a nivel mayor, un registro sin precedentes para el fútbol argentino. Además de los resultados deportivos, el Consejo Superior destacó la dimensión de su figura más allá de las canchas.

Ricardo Gelpi, rector de la Universidad de Buenos Aires, destacó que el reconocimiento a Messi va más allá de sus estadísticas y títulos obtenidos. “Queremos reconocer también a una persona humilde, perseverante, ejemplo y embajador de nuestra cultura popular y de nuestra identidad nacional”, sostuvo.

Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, resaltó la manera en la que Messi llevó la camiseta argentina durante su carrera. “Con coraje y respeto”, afirmó, al tiempo que remarcó que la distinción otorgada por la UBA va más allá de sus logros dentro del fútbol.

De qué se trata el título de Doctor Honoris Causa

El título de Doctor Honoris Causa representa el máximo reconocimiento honorífico que puede entregar una universidad. Se concede a personas destacadas por su trayectoria y contribuciones a la sociedad, sin exigir una formación universitaria previa.

Entre los argumentos para otorgarle el reconocimiento, la Universidad de Buenos Aires resaltó la carrera de Messi y su papel como referente argentino a nivel mundial. La distinción también contempla los valores asociados a su trayectoria y al liderazgo que ejerció dentro de la Selección argentina.

Yacobitti también señaló que el Doctorado Honoris Causa busca reconocer una figura que va más allá de sus logros deportivos. “Es un homenaje y un agradecimiento que le brindamos desde la UBA, en nombre de toda la sociedad argentina”, expresó.