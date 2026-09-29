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29 de septiembre de 2026 - 15:07
Fútbol.

Lionel Scaloni habló de su futuro y reveló qué pasará con la 10

Lionel Scaloni habló antes del amistoso con Bolivia y se refirió a dos interrogantes de la Selección: su continuidad y quién heredará la camiseta 10.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Lionel Scaloni habló sobre su futuro en la Selección: “Hay predisposición de ambas partes para renovar, las ganas están”

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El entrenador brindó este martes una conferencia de prensa en la previa del amistoso ante Bolivia, que se disputará este miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. La presentación se produjo mientras continúan las conversaciones respecto de su vínculo con la AFA, que vence a fines de diciembre, y en medio del proceso de renovación que comenzó a transitar el plantel.

Lionel Scaloni y su futuro en la Selección argentina

La continuidad del entrenador se convirtió en uno de los principales interrogantes después de la final del Mundial 2026. Scaloni ya había reconocido que necesitaba evaluar el desgaste acumulado después de ocho años al frente del seleccionado y conversar con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, antes de tomar una decisión definitiva.

En una de sus últimas declaraciones había reconocido que “ganas seguro que hay de estar acá”, aunque aclaró que existen distintos aspectos que todavía debe conversar con el presidente de la AFA.

El contrato del entrenador finaliza el 30 de diciembre de 2026, por lo que las próximas semanas serán determinantes para resolver si continuará encabezando el nuevo proceso de la Selección. Mientras tanto, Scaloni permanece al frente del plantel y comenzó a trabajar en la renovación del equipo que afrontará los próximos compromisos internacionales.

Ese proceso ya puede observarse en la convocatoria actual, donde aparecen futbolistas jóvenes como Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni, Valentín Gómez y Santiago Castro, junto con varios integrantes de la base que viene trabajando desde los últimos años.

“Hay predisposición de ambas partes para renovar, las ganas están” “Hay predisposición de ambas partes para renovar, las ganas están”

¿Qué pasará con la camiseta 10 después de Messi?

El otro gran interrogante tiene una carga simbólica enorme. El retiro de Lionel Messi dejó vacante la camiseta número 10 de la Selección argentina, dorsal que utilizó de manera habitual desde 2009 y que quedó directamente asociado a su figura durante casi dos décadas.

En las últimas semanas circularon diferentes versiones sobre quién podría heredarla. Nico Paz y Franco Mastantuono aparecieron entre los nombres mencionados, aunque hasta ahora no existe una confirmación definitiva de un nuevo dueño permanente del dorsal. De hecho, antes de esta fecha FIFA, Scaloni había señalado que todavía no estaba definido quién utilizaría la 10.

Mastantuono ya conoce lo que significa vestirla: fue el último jugador en utilizar el número cuando Messi no estuvo disponible, durante el partido ante Ecuador del 9 de septiembre.

La definición tendrá además un momento particular por delante. Messi tendrá su despedida con la Selección argentina el 6 de octubre ante Benín en el Monumental, encuentro para el cual está prevista una camiseta especial.

Argentina inicia una etapa de renovación

Mientras se resuelven estas cuestiones, la Selección volverá a jugar este miércoles 30 de septiembre ante Bolivia en Córdoba. Luego recibirá a Burkina Faso el 3 de octubre en el Monumental y cerrará esta ventana internacional frente a Benín el día 6.

Los amistosos servirán para comenzar a probar nuevas variantes y darle minutos a una generación que busca ganar espacio. La Argentina se encuentra ante una transición inevitable: debe construir el equipo posterior a Messi mientras, al mismo tiempo, todavía espera saber si Scaloni será quien conduzca ese proceso.

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