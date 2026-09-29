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29 de septiembre de 2026 - 09:48
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La Selección Argentina ya tiene días y horarios confirmados para sus próximos partidos

La AFA oficializó el calendario de los amistosos, incluido el encuentro que marcará la despedida de Lionel Messi en el Monumental.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Se confirmó el horario de los amistosos de la selección argentina.

Se confirmó el horario de los amistosos de la selección argentina.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer el cronograma de los tres encuentros amistosos que la Selección Argentina disputará durante la fecha FIFA de septiembre-octubre. Dentro de esa agenda, el partido de despedida de Lionel Messi se jugará el martes 6 de octubre a las 20:00, en el Estadio Monumental.

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Además de confirmar la fecha del último encuentro, la AFA definió el cronograma completo de los otros dos amistosos que disputará la Selección Argentina.

Cuándo juega la Selección Argentina su primer amistoso

El equipo dirigido por Lionel Scaloni, actual subcampeón del mundo, tendrá su primera presentación el miércoles 30 de septiembre a las 21.00, cuando se enfrente a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El segundo compromiso está programado para el sábado 3 de octubre a las 21.00, nuevamente en el Monumental, donde el conjunto nacional se medirá con Burkina Faso. La serie de partidos finalizará el 6 de octubre ante Benín, en el mismo escenario.

Lionel Messi no formará parte de los convocados para los dos primeros compromisos, al igual que Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi. Los cuatro futbolistas se sumarán exclusivamente para el partido del 6 de octubre. El capitán, en tanto, llega a esta cita después de haber convertido un golazo de tiro libre en la última presentación del Inter Miami por la Major League Soccer.

El 'último baile' de Lionel Messi con la Selección Argentina

El duelo ante Benín tendrá un significado especial, ya que representará la 208ª y última aparición de Messi con la Selección Mayor. Desde su estreno con la camiseta argentina, el delantero rosarino disputó una extensa trayectoria internacional que incluye 125 goles y 68 asistencias, además de un registro de 134 victorias, 43 empates y 30 derrotas.

Lionel Scaloni explicó que la decisión de no contar con Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso en los dos primeros amistosos está vinculada con la posibilidad de darle espacio a jugadores más jóvenes y observar su desempeño. “Las puertas no están cerradas, bajo ningún punto de vista. Pero creemos que estos dos partidos sirven para que los chicos jóvenes puedan aportar lo suyo”, manifestó el entrenador.

Además, el director técnico reveló que fue él mismo quien promovió la idea de realizar el homenaje a Lionel Messi durante esta fecha internacional.

Lionel Scaloni, sobre la despedida del 10

“Puse de mí para tratar de convencerlo de que era ahora, que más adelante no se sabía lo que podía pasar. Creo que él lo entendió y está bueno. Si hay que hacerle un homenaje, hay que hacerlo en este momento. Con él no va a parar nunca, pero después la magia a lo mejor en un tiempo no es la misma”, afirmó.

Al referirse a lo que significará la jornada del 6 de octubre, el entrenador resumió sus sensaciones con una expresión contundente: “melancolía pura”. A continuación, también hizo referencia a la relación que construyó con el capitán dentro de la cancha: “Lo que hice es sentarme y verlo jugar, porque entrenarlo a él, decir lo que tiene que hacer es prácticamente imposible. Es un lujo, disfrutémoslo porque lo vamos a ver una vez más con la camiseta de la selección”.

Para esa jornada, la Selección Argentina saldrá al campo con una indumentaria especialmente diseñada para la despedida de Lionel Messi, cuyo concepto principal estará basado en una nueva interpretación del Sol de Mayo. El modelo incluirá diferentes elementos en color dorado, presentes tanto en el escudo de la AFA como en la numeración y los detalles de terminación de la camiseta.

La nueva casaca también llevará el logo de Messi y sumará un emblema alusivo a la ocasión, compuesto por el número 10, ramas de laureles y el Sol de Mayo, todos representados en tonalidad dorada.

Cabe recordar que la Selección Argentina todavía debe cumplir distintas sanciones disciplinarias derivadas de los incidentes ocurridos durante la final del Mundial. Según lo comunicado por la FIFA, Leandro Paredes recibió una suspensión de diez partidos, mientras que Nahuel Molina deberá afrontar un castigo de siete encuentros y Thiago Almada fue sancionado con una fecha.

A estas penalizaciones se suman las tres jornadas de suspensión impuestas a Roberto Fabián Ayala, integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, como consecuencia de los enfrentamientos protagonizados por jugadores de Argentina y España en aquella definición.

Por su parte, Enzo Fernández todavía tiene pendiente una fecha de suspensión, aplicada a raíz de su expulsión frente a La Roja. En relación con este tema, la AFA confirmó que la FIFA autorizó que las sanciones sean cumplidas [“en partidos amistosos de clase “A” y/o partidos oficiales, cualquiera de ellos ocurra primero”]. De esta manera, Roberto Fabián Ayala, Enzo Fernández y Thiago Almada completarán sus respectivas suspensiones durante la presente Fecha FIFA.

De acuerdo con el cronograma establecido por la FIFA, la próxima ventana destinada a partidos amistosos se desarrollará entre el 9 y el 17 de noviembre de 2026, período en el que cada selección podrá disputar hasta dos encuentros.

De cara a 2027, el calendario internacional fija nuevas fechas para la actividad: habrá espacio para dos partidos entre el 22 y el 30 de marzo, otros dos entre el 7 y el 15 de junio, hasta cuatro encuentros entre el 20 de septiembre y el 5 de octubre, y finalmente dos compromisos más entre el 8 y el 16 de noviembre.

La lista completa de la Selección Argentina

Arqueros: Emiliano Martínez (Chelsea), Juan Musso (Atlético de Madrid), Gerónimo Rulli (Manchester City) y Santiago Beltrán (River Plate).

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Defensores: Agustín Giay (Palmeiras), Leonardo Balerdi (Roma), Cristian Romero (Atlético de Madrid), Lisandro Martínez (Manchester United), Juan Foyth (Villarreal), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Román Vega (Zenit), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata), Valentín Gómez (Betis, España) y Nicolás Otamendi (River Plate).

Mediocampistas: Valentín Barco (Chelsea), Giovani Lo Celso (Betis), Exequiel Palacios (Ipswich Town), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Nicolás Paz (Como), Enzo Fernández (Manchester City), Alexis Mac Allister (Liverpool), Santiago Simón (Toluca, México), Equi Fernández (Bayer Leverkusen, Alemania), Tobías Andrada (River Plate), Thiago Almada (River Plate).

Delanteros: Franco Mastantuono (Fiorentina), Matías Soulé (Roma), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventus), Gianluca Prestianni (Benfica), José Manuel López (Palmeiras), Santiago Castro (Roma), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Internazionale), Lionel Messi (Inter Miami) y Leonel Flores (Boca Juniors).

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