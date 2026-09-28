Ingreso a primer año 2027 en Jujuy: fechas y trámites paso a paso

El Ministerio de Educación de Jujuy puso en marcha el cronograma de ingreso a primer año 2027 para estudiantes que actualmente cursan séptimo grado y el próximo ciclo lectivo comenzarán la escuela secundaria. Se trata de un proceso que tendrá diferentes etapas y que exige a las familias prestar especial atención a las fechas y documentación requerida.

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El primer trámite puede realizarse desde este lunes 28 de septiembre , con la solicitud de la constancia alfanumérica del alumno regular de séptimo grado. Luego llegará la actualización de datos, una instancia informativa para las familias y, finalmente, la primera preinscripción online, prevista del 14 al 18 de octubre .

Las familias deben solicitar la constancia alfanumérica de alumno regular de séptimo grado . Este documento será fundamental más adelante, por lo que el Ministerio de Educación recomienda conservarlo.

La constancia servirá para confirmar la vacante y completar posteriormente la inscripción definitiva en la escuela secundaria elegida .

Por eso, el primer paso para las familias es sencillo pero importante: pedir la constancia en la escuela primaria y guardarla durante todo el proceso de ingreso.

¿Qué hay que hacer?

Desde el 28 de septiembre:

Solicitar la constancia alfanumérica de alumno regular de 7° grado.

Guardar el documento.

No perderlo, ya que será necesario para confirmar la vacante y completar la inscripción definitiva.

Paso 2: actualizar los datos hasta el 7 de octubre

La siguiente fecha que las familias deben marcar en el calendario es el 7 de octubre.

Hasta ese día estará prevista la actualización de datos personales.

El Ministerio aclaró particularmente que las familias de estudiantes que necesiten actualizar información relacionada con CUD o PPI deberán presentar la documentación correspondiente en la escuela primaria.

Es importante realizar esta instancia antes de avanzar con las siguientes etapas para que la información del estudiante se encuentre correctamente registrada.

Paso 3: desde el 8 de octubre habrá atención para los tutores

A partir del jueves 8 de octubre, madres, padres y tutores podrán realizar consultas relacionadas con el proceso de ingreso a primer año.

Habrá atención presencial en el Complejo Ministerial y también podrán canalizarse consultas a través de las redes oficiales del Ministerio de Educación.

Esta instancia está especialmente pensada para quienes tengan dudas sobre el procedimiento antes de que comience la preinscripción.

Por eso, ante problemas con la documentación o dudas respecto del proceso, la recomendación es consultar antes de completar el formulario online.

Paso 4: el 9 de octubre será “Las familias van a la escuela”

Otra fecha importante será el viernes 9 de octubre, cuando se realizará la jornada denominada “Las familias van a la escuela”.

Ese día habrá una reunión informativa en las escuelas primarias.

El objetivo será que las familias puedan conocer la oferta educativa disponible y el procedimiento para el ingreso a primer año.

Esta instancia permitirá llegar a la preinscripción con mayor información y conocer las características del proceso antes de elegir una institución.

Paso 5: primera preinscripción del 14 al 18 de octubre

Esta será una de las etapas centrales del cronograma.

La primera preinscripción para ingresar a primer año 2027 se realizará del miércoles 14 al domingo 18 de octubre. El trámite será online.

Durante este período, las familias deberán ingresar al sitio oficial habilitado por Educación:

www.ingreso2027.jujuy.edu.ar

Hay una indicación fundamental: en esta primera instancia, cada estudiante deberá elegir una sola institución educativa.

Luego habrá que completar el formulario solicitado por el sistema. Por lo tanto, antes de iniciar la preinscripción conviene que la familia ya haya definido en qué establecimiento quiere intentar obtener la vacante.

Las fechas que las familias deben guardar

El cronograma inicial queda organizado de la siguiente manera:

Desde el 28 de septiembre: solicitar la constancia alfanumérica de alumno regular de séptimo grado.

solicitar la constancia alfanumérica de alumno regular de séptimo grado. Hasta el 7 de octubre: actualización de datos personales. Para actualización de CUD o PPI, presentar la documentación en la escuela primaria.

actualización de datos personales. Para actualización de CUD o PPI, presentar la documentación en la escuela primaria. Desde el 8 de octubre: atención y consultas para tutores en el Complejo Ministerial o mediante las redes del Ministerio de Educación.

atención y consultas para tutores en el Complejo Ministerial o mediante las redes del Ministerio de Educación. Viernes 9 de octubre: jornada “Las familias van a la escuela”, con reuniones informativas en las escuelas primarias.

jornada “Las familias van a la escuela”, con reuniones informativas en las escuelas primarias. Del 14 al 18 de octubre: primera preinscripción online. Se podrá seleccionar una sola institución y completar el formulario correspondiente.

¿Dónde se hace la preinscripción para primer año 2027?

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Educación, la primera preinscripción se realizará a través de: www.ingreso2027.jujuy.edu.ar

El sitio deberá utilizarse entre el 14 y el 18 de octubre para esta primera etapa.

Es importante remarcar que no es necesario realizar la preinscripción este 28 de septiembre. Lo que comienza ahora es la etapa previa de preparación de documentación. La inscripción online llegará recién el 14 de octubre.

Qué conviene hacer desde ahora

Para las familias que tienen un hijo o hija cursando séptimo grado, lo más importante en estos primeros días será solicitar y conservar la constancia alfanumérica, verificar que los datos personales estén actualizados y participar de las instancias informativas.

También será conveniente aprovechar este período para analizar la oferta de escuelas secundarias y definir con anticipación la institución elegida, debido a que en la primera preinscripción solamente podrá seleccionarse una escuela.

El Ministerio de Educación irá comunicando las siguientes etapas del cronograma de ingreso a primer año 2027. Por el momento, la información oficial difundida llega hasta la primera preinscripción del 14 al 18 de octubre, por lo que las familias deberán permanecer atentas a los próximos anuncios para conocer cómo continuará el proceso de asignación y confirmación de vacantes.

Ingreso a primer año 2027 en Jujuy

Cronograma completo de ingreso a primer año 2027