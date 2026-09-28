"La cena de los tontos" llega a Jujuy con tres figuras de amplia trayectoria

Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández encabezan “La cena de los tontos” , la comedia que llegará a San Salvador de Jujuy el próximo miércoles 30 de septiembre a las 21 , en el Centro Cultural Martín Fierro . La obra, dirigida por Marcos Carnevale, ya superó los 200.000 espectadores desde su estreno y formó parte de una extensa gira nacional.

Espectáculos. La Cena de los Tontos llega a Jujuy: entradas, precios y todos los detalles

La propuesta reúne sobre el escenario a tres artistas con recorridos muy diferentes dentro del espectáculo argentino: Bossi, reconocido por su trabajo como actor, humorista e imitador; Bermúdez, uno de los protagonistas más recordados de las telenovelas nacionales; y Laurita Fernández, que construyó su carrera entre la danza, la televisión, la conducción y el teatro musical.

Martín Bossi desarrolló buena parte de su carrera a partir de la imitación, el humor y los espectáculos unipersonales. Se formó como actor y logró una fuerte exposición televisiva a través de ciclos como ShowMatch , mientras que en teatro encabezó propuestas como El impostor, Bossi Big Bang Show y Bossi Master Show.

Con el paso de los años consolidó un perfil de showman, combinando actuación, música, humor e imitaciones. “La cena de los tontos” significó además su regreso a un formato de teatro de texto y de elenco , luego de varias temporadas encabezando espectáculos construidos alrededor de su propia figura.

Su interpretación en esta comedia también recibió reconocimiento durante la temporada 2026, cuando obtuvo el Estrella de Mar como Actor de Comedia. La producción también fue distinguida como Mejor Comedia.

Gustavo Bermúdez, un nombre ligado a las grandes ficciones argentinas

Gustavo Bermúdez construyó una extensa trayectoria fundamentalmente vinculada a la televisión. Desde los años 80 protagonizó numerosas ficciones y alcanzó gran popularidad con títulos como Celeste, Antonella, Nano, Alén, luz de luna, 1000 millones y El patrón de la vereda, entre otras producciones.

Luego de varios años con menor exposición pública, regresó a la televisión en 2014 con Somos familia. En 2025 volvió también a los escenarios después de más de una década alejado del teatro para incorporarse precisamente a “La cena de los tontos”, junto a Bossi y Fernández.

Su llegada a la obra marcó así una nueva etapa en una carrera que durante décadas estuvo fuertemente asociada a los grandes protagonistas románticos de la ficción argentina.

Laurita Fernández, de la danza al teatro musical

Laurita Fernández inició su recorrido profesional vinculada a la danza y obtuvo gran popularidad a partir de sus participaciones en Bailando por un sueño. Con el tiempo amplió su carrera hacia la actuación y la conducción televisiva, encabezando programas como Combate y Cantando por un sueño.

También desarrolló un importante recorrido teatral. Tras sus primeras experiencias sobre los escenarios, pasó a encabezar producciones de mayor envergadura y se destacó especialmente en el teatro musical, con títulos como Sugar y Legalmente rubia.

En “La cena de los tontos”, su trabajo fue reconocido con el Premio Estrella de Mar a Mejor Actriz de Comedia durante la temporada de Mar del Plata.

Cuándo llega “La cena de los tontos” a Jujuy

La función en Jujuy será el miércoles 30 de septiembre a las 21 en el Centro Cultural Martín Fierro, ubicado en avenida Dr. Arturo Illia 527, en San Salvador de Jujuy.

La obra, escrita por Francis Veber y dirigida en esta versión por Marcos Carnevale, propone una comedia alrededor de un grupo de amigos que organiza cenas en las que cada participante debe llevar a una persona a la que considera “tonta”, hasta que el juego comienza a cambiar de sentido.

Dónde comprar las entradas

Las entradas se encuentran disponibles a través de Norte Ticket, con valores publicados desde los $40.000. También pueden adquirirse en el punto de venta oficial de Tarjeta Sucrédito, Belgrano 627, y en el Centro Cultural Martín Fierro únicamente el día de la función.

La presentación en Jujuy forma parte de una gira nacional que continuará luego por Salta, Tucumán, Santiago del Estero y otras ciudades del país.